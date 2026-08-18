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शनि के नक्षत्र में जाते ही मंगल होंगे मेहरबान, 24 दिनों तक इन 4 राशियों देंगे चौतरफा लाभ

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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Mars Transit 2026: आने वाले समय में मंगल शनि के पुष्य नक्षत्र में 24 दिनों तक गोचर करेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस परिवर्तन का लाभ कुल 4 राशियों को मिलने वाला है। जानिए आखिर ये लकी राशियां कौन सी हैं?

Mangal ka Shani ke nakshatra me gochar 2026
मंगल नक्षत्र परिवर्तन 2026

ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहसी और एनर्जेटिक ग्रहों में से एक गिना जाता है। मंगल जब भी राशि या फिर नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो जिन राशियों पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है उन्हें चौतरफा लाभ मिलता है। अगले महीने 24 सितंबर को मंगल पुष्य नक्षत्र में जाने वाले हैं। इस नक्षत्र का संबंध शनि ग्रह से है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार जब भी मंगल शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो व्यक्ति सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है। वहीं जमीन-जायदाद से जुड़ी चीजों में धन लाभ मिलने के संकेत होते हैं। पुष्य नक्षत्र में जाते ही मंगल 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कुल 4 राशियों को लाभ देने वाले हैं। जानें आखिर ये 4 लकी राशियां कौन सी हैं?

इन राशियों पर 24 दिन तक पड़ेगा मंगल नक्षत्र परिवर्तन का सकारात्मक असर-

मेष राशि पर मंगल नक्षत्र परिवर्तन का असर

मंगल का पुष्य नक्षत्र में आते ही मेष राशि वालों के कई काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। कोई पुराना प्लान फिर से बन सकता है जो लंबे समय से अटका हुआ रहा होगा। आगे चलकर इसका नतीजा भी अच्छा मिलेगा। वहीं प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी फायदा मिलने के पूरे योग बनेंगे। बिजनेस से जुड़ा कोई अहम फैसला भी ले सकते हैं जोकि ग्रोथ के लिए जरूरी होगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा।

सिंह राशि पर मंगल नक्षत्र परिवर्तन का असर

मंगल नक्षत्र परिवर्तन का असर सिंह राशि वालों पर भी पड़ेगा। इस राशि के जातकों की मेहनत सही दिशा में आएगे जाएगी। जो चीजें अब तक आगे नहीं बढ़ पा रही थी अब उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलने वाला है। लीडरशिप क्वालिटी में निखार आएगा और सीनियर्स के काम की तारीफ भी मिलेगी। वहीं बिजनेस से जुड़े लोग नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं जिनकी मदद से काम की स्पीड भी बढ़ेगी। जमीन-जायदाद से जुड़ी कोई बात सही तरीके से आगे बढ़ सकती है। पैसों के मामले में पहले से ज्यादा राहत मिलेगी।

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धनु राशि पर मंगल नक्षत्र परिवर्तन का असर

धनु राशि वालों के लिए मंगल का ये बदलाव सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा। इस राशि के जातकों की बातों को अब अहमियत दी जाएगी। कुछ ऐसे मौके भी आएंगे जिसमें आप सही फैसले लेंगे और आगे चलकर इसका फायदा भी होगा। नौकरीपेशा लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोग नए लोगों से मिलेंगे जो काम को सही दिशा में आगे ले जाने में मदग भी करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर-परिवार में खुशियां छाई रहेंगी और ऐसे में मन भी खुश रहेगा।

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मकर राशि पर मंगल नक्षत्र परिवर्तन का असर

पंडित जी के अनुसार मकर राशि वालों पर इस परिवर्तन असर दिखेगा। सोच-समझकर लिए गए फैसला लाभ देंगे। करियर संबंधित दिक्कतें खत्म होती हुई नजर आएंगी। इस टाइम पीरियड में कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो आगे चलकर स्थिति को पहसे ज्यादा मजबूत बनाएगा। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं और लंबे समय से दिक्कत का ही सामना करते आए हैं उन्हें अब राहत भरी सांस लेने को मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। अगर लंबे समय से प्लानिंग चल रही है तो इस दौरान निवेश किया जा सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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