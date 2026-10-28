अगले 103 दिन 5 राशियों के लिए भाग्यशाली, शनि गोचर से मेष समेत 4 राशियां रहें अलर्ट
SATURN Transit Rashifal Shani Horoscope 2026 : अब साल 2027 तक शनि का गोचर स्वयं के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ही होगा। शनि का ये गोचर सभी 12 राशियों को इफेक्ट करेगा। शनि की चाल से कुछ राशियां मालामाल हो सकती हैं।
Shani ka Rashifal Saturn Transit, शनि का राशिफल : शनि के नक्षत्र में बदलाव का असर व्यक्ति के जीवन पर भी दिखाई देगा। 2026 में न्याय के कारक शनि ने कई बार नक्षत्र के पद में बदलाव किया है। इस समय गुरु की मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं और उलटी चाल में गोचर कर रहे हैं। इस साल शनि ग्रह ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, और अक्टूबर में शनि ने नक्षत्र पद में बदलाव किया है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 9 अक्टूबर से शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे पद में गोचर कर रहे हैं। अब साल 2027 में 8 फरवरी तक शनि का गोचर स्वयं के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ही होगा। शनि का ये गोचर सभी 12 राशियों को इफेक्ट करेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 5 राशियों को शनि के इस नक्षत्र गोचर से अगले 103 दिनों के लिए लाभ होगा। वहीं, मेष राशि, कर्क, सिंह, और धनु राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है।
अगले 103 दिन 5 राशियों के लिए भाग्यशाली, शनि गोचर से मेष समेत 4 राशियां रहें अलर्ट
किन राशियों को रहना होगा सावधान
मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, और धनु राशि के लिए शनि का गोचर बहुत शुभ नहीं माना जा रहा है। शनि के गोचर करने से आपको जीवन में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी। मन अशांत महसूस होगा।
किन राशियों को होगा लाभ
वृषभ राशि के जातकों को शनि गोचर से लाभ होगा?
शनि का नक्षत्र पद गोचर वृषभ राशि के जातकों को लाभ दे सकता है। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी।
मिथुन राशि के जातकों को शनि गोचर से लाभ होगा?
शनि का नक्षत्र पद गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए शानदार माना जा रहा है। आप भाग्यशाली महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं।
कन्या राशि के जातकों को शनि गोचर से लाभ होगा?
शनि का नक्षत्र पद गोचर कन्या राशि के जातकों को लाभ दे सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। किस्मत का साथ मिलेगा।
तुला राशि के जातकों को शनि गोचर से लाभ होगा?
शनि का नक्षत्र पद गोचर तुला राशि के जातकों को शुभ फल दे सकता है। परिवार में सुख- समृद्धि का माहौल रहेगा।
मकर राशि के जातकों को शनि गोचर से लाभ होगा?
शनि का नक्षत्र पद गोचर मकर राशि के जातकों को पॉजिटिव परिणाम दे सकता है। करियर में आपके कठिन परिश्रम की तारीफ की जाएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा