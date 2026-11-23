241 दिन शनि गोचर से धमाल, 3 राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव
Shani ka Rashifal Saturn transit : शनि के चाल बदलने से सभी राशियों के जीवन में कुछ- न- कुछ बदल देखने को मिलेगा। शनि की ये मार्गी चाल लगभग 241 दिनों तक रहने वाली है।
Shani ka Rashifal Saturn transit, शनि का राशिफल : शनि की चाल बेहद खास मानी गई है। जल्द ही आप शनि की चाल में बदलाव होते देखेंगे। उलटी चाल में गोचर कर रहे शनि कुछ ही दिनों में सीधी चाल में एक्टिव होने जा रहे हैं। शनि की सीधी चाल को मार्गी गोचर भी कहते हैं। शनि के चाल बदलने से सभी राशियों के जीवन में कुछ- न- कुछ बदल देखने को मिलेगा। शनि 11 दिसंबर 2026 से सीधी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। शनि की ये सीधी चाल कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव साबित होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि 2027 में भी सीधी चाल चलेंगे। शनि की ये मार्गी चाल लगभग 241 दिनों तक रहने वाली है। आइए पंडित जी से जानते हैं शनि की मार्गी चाल किन राशियों के लिए लाभकारी रहेगी और इस समय में क्या करने से बचना चाहिए -
241 दिन शनि गोचर से धमाल, 3 राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि का सीधी चाल में गोचर करना 3 राशि के जातकों के लिए स्पेशल मानी जा रही है। शनि मार्गी रहते हुए मेष राशि में भी जाएंगे। शनि के इस गोचर के दौरान कुछ कामों को करने से बचना बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं -
1- मकर राशि के लिए शनि की ये चाल कैसी रहने वाली है?
मकर राशि के लिए शनि की सीधी चाल शानदार साबित हो सकती है। धन आगमन होने की संभावना है। जीवन में आ रही मुश्किलों को जीवनसाथी के सपोर्ट के साथ सुलझाया जा सकता है। व्यापार में कई नए अवसर आपका दरवाजा है पर दस्तक देंगे।
2- तुला राशि के लिए शनि की ये चाल कैसी रहने वाली है?
तुला राशि के लिए शनि की सीधी चाल शुभ साबित हो सकती है। आपके कार्यक्षेत्र में आपके दोस्तों का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। हर काम को पूरी मेहनत के साथ पूरा करेंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा।
3- वृषभ राशि के लिए शनि की ये चाल कैसी रहने वाली है?
वृषभ राशि के लिए शनि की सीधी चाल पॉजिटिव साबित हो सकती है। आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। यात्रा पर जाने की भी संभावना नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति स्ट्रांग और स्टेबल बनी रहेगी।
शनि के मार्गी होने के समय में क्या न करें?
- आलस न करें
- गलत व्यवहार करने से बचें
- गुस्सा करने से बचें
- झूठ बोलने से बचें
- मेहनत करने से न कतराएं
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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