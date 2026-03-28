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Shani Sadhesati: अगले 9 महीने तक इन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती, रखें इन बातों का खास ख्याल

Mar 28, 2026 10:59 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Shani Ka Rashifal Saturn Transit 2026 Shani ki Sadhesati : शनि के गोचर के अनुसार ही साढ़ेसाती का प्रभाव घटता या बढ़ता रहता है। शनि की साढ़ेसाती का समय काफी मुश्किल माना जाता है, जिसके तीन चरण माने गए हैं।

Shani Sadhesati: अगले 9 महीने तक इन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती, रखें इन बातों का खास ख्याल

Shani Ka Rashifal Saturn Transit 2026, शनि की साढ़ेसाती : शनि देव बेहद ही धीमी चाल में गोचर करते हैं। कर्मफलदाता शनि का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी शनि देव की चाल में बदलाव होता है सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। इस समय गुरु की मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। शनि के गोचर के अनुसार ही साढ़ेसाती का प्रभाव घटता या बढ़ता है। शनि की साढ़ेसाती का समय काफी मुश्किल माना जाता है, जिसके तीन चरण हैं। शनि की साढ़ेसाती जिस राशि पर रहती है, उससे अगली राशि और 12वीं राशि पर भी शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहता है। इस मुश्किल समय के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल के अंत तक शनि की साढ़ेसाती की चपेट में कौन सी राशियां रहेंगी, साथ ही ऐसी कुछ जरूरी बातें, जिनका ध्यान रखने से शनि के बुरे प्रभाव से राहत मिल सकती है-

अगले 9 महीने तक इन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती, रखें इन बातों का खास ख्याल

शनि की साढ़ेसाती किस राशि पर चल रही है?

ज्योतिष गणना के अनुसार, इस समय शनि ग्रह गुरु की मीन राशि में बैठे हुए हैं। शनि के मीन गोचर के प्रभाव स्वरूप मीन राशि, कुंभ राशि और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। इस साल के अंत तक और अगले 9 महीने तक ये तीनों राशियां शनि की साढ़ेसाती की चपेट में रहने वाली हैं।

शनि की साढ़ेसाती का पहला लेवल किस राशि पर चल रहा है?

ज्योतिष गणना के अनुसार, मीन राशि में शनि विराजमान हैं। ऐसे में मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है।

शनि की साढ़ेसाती का दूसरा लेवल किस राशि पर चल रहा है?

शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण इस वक्त मीन राशि पर चल रहा है।

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शनि की साढ़ेसाती का तीसरा लेवल किस राशि पर चल रहा है?

शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण इस समय कुंभ राशि पर चल रहा है।

रखें इन बातों का खास ख्याल: शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव होगा कम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनि की साढ़ेसाती के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखने से शनि के बुरे प्रभाव से राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं-

  1. शनि की साढ़ेसाती के दौरान गरीबों को परेशान न करें।
  2. इस समय किसी का भी अपमान करने से बचें।
  3. जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं या दान कर सकते हैं।
  4. कंबल और काले तिल का दान करना अच्छा रहेगा।
  5. नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। ध्यान रखें की आप की वजह से उन्हें किसी भी तरह ही परेशानी का सामना न करना पड़ें।
  6. किसी का दिल न दुखाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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