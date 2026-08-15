Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

5 दिन बाद से इन 4 राशियों की लाइफ में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर से लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Shani ka Rashifal Saturn Transit 2026: गुरु की मीन राशि में बैठे शनि जल्द ही नक्षत्र पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि का ये गोचर खास माना जा रहा है। शनि की चाल बदलने से कुछ राशियों की किस्मत भी बदलने जा रही है। 

Shani ka Rashifal Saturn Transit 2026 on 20 August 4 rashiyo ko laabh shani gochar
शनि गोचर का राशिफल

Shani ka Rashifal Saturn Transit 2026, शनि गोचर राशिफल : शनि जब भी अपनी चाल में बदलाव करते हैं सभी राशियों को प्रभावित करते हैं। शनि अनुशासन, कर्मों और न्याय के कारक माने गए हैं। इसीलिए शनि ग्रह को कर्मफलदाता और न्याय प्रिय ग्रह के रूप में जाना जाता है। शनि की बदलती चाल बेहद खास मानी जाती है। शनि धीमी चाल में गोचर करते हैं। गुरु की मीन राशि में बैठे शनि जल्द ही नक्षत्र पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस समय शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे पद में बैठे हुए हैं। जल्द ही शनि का गोचर रेवती नक्षत्र के पहले पद में होगा। शनि इस समय वक्री हैं। इसलिए उलटी चाल चलकर दूसरे पद से पहले पद में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, लगभग 5 दिनों के बाद 20 अगस्त 2026 के दिन शाम में 7:45 मिनट पर शनि का गोचर होगा। आइए जानते हैं शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन किन राशियों को लाभ दे सकता है-

5 दिन बाद से इन 4 राशियों की लाइफ में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर से लाभ

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन कैसा रहेगा?

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन लाभदायक साबित हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन के नए अवसर मिल सकते हैं। कानूनी मामले हल हो सकते हैं। प्रॉफिटेबल डील भी मिल सकती है।

धनु राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन कैसा रहेगा?

शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आप हर टास्क को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करेंगे। व्यापारियों के काम की प्रशंसा होगी।

ये भी पढ़ें:राशिफल 16 अगस्त: कल इन 5 राशियों को होगा लाभ, मिलेगी शानदार खबर
ये भी पढ़ें:5 दिन बाद से सोने की तरह चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, सूर्य गोचर देगा लाभ

तुला राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन कैसा रहेगा?

तुला राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन शुभ साबित हो सकता है। आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं। स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई पर रहेगा। हेल्थ पर ध्यान दें।

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन कैसा रहेगा?

शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। जीवन में चल रहा स्ट्रेस कम होगा। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:27 या 28 अगस्त राखी कब बंधेगी, सावन पूर्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण 2026
ये भी पढ़ें:रक्षाबंधन की सुबह से चंद्र ग्रहण का साया, जानें राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Shani gochar Saturn Transit Rashifal अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने