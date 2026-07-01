कल से कुंभ समेत इन 6 राशियों की लाइफ में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर से होगा बंपर लाभ
Shani Ka Rashifal Saturn Transit 2026 Shani Nakshatra Parivartan : रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। शनि के इस नक्षत्र में गोचर करने से कुंभ और तुला समेत कुछ राशि के जातकों की किस्मत पलट सकती है।
Shani Ka Rashifal Saturn Transit 2026, शनि राशिफल : कल गुरुवार के दिन शनि की चाल में बदलाव होगा। इस समय शनि मीन राशि में पैर जमाए बैठे हुए हैं। इस समय शनि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, रेवती नक्षत्र के प्रथम पद से द्वितीय पद में शनि का गोचर 2 जुलाई 2026 को सुबह में 08 बजकर 22 मिनट पर होगा। इस नक्षत्र के दूसरे पद में शनि 20 अगस्त 2026 तक विराजने वाले हैं। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। शनि के इस नक्षत्र में गोचर से कुछ राशियों की किस्मत पलट सकती है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से किन राशियों को भाग्य का साथ मिलने वाला है-
कल से कुंभ समेत इन 6 राशियों की लाइफ में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर से होगा बंपर लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, “शनि के रेवती नक्षत्र के द्वितीय पद में गोचर करने से वृषभ, मकर, कुंभ, तुला, मिथुन और कन्या राशि को लाभ होगा।" आइए डिटेल में जानते हैं किस तरह शनि का गोचर इन राशियों को लाभ देगा।
वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का नक्षत्र पद गोचर?
वृषभ राशि के लिए शनि का ये नक्षत्र गोचर कमाई के लिए नए-नए मार्ग बनाएगा। बौद्धिक रूप से आप धन कमाएंगे।
मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का नक्षत्र पद गोचर?
मिथुन राशि के लिए शनि का नक्षत्र गोचर व्यवसायिक स्थिति मजबूत बनाएगा। इस गोचर से राजनीतिक लाभ होने के संकेत भी हैं।
कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का नक्षत्र पद गोचर?
कन्या राशि के जातकों के लिए नए प्रेम का दरवाजा खुलेगा। पति, पत्नी और प्रेम का संबंध बहुत अच्छा होगा। नौकरी चाकरी के लिए स्थिति बहुत अच्छी होगी।
तुला राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का नक्षत्र पद गोचर?
तुला राशि के जातकों के लिए शत्रुओं का शमन होगा। बुद्धि से आप जीत जाएंगे। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने के लिए सोचेंगे।
मकर राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का नक्षत्र पद गोचर?
मकर राशि के लिए पराक्रम बढ़ेगा। कुछ इस तरीके से स्थिति बनेगी कि नए व्यापार की शुरुआत हो या कुछ अपनों के साथ की वजह से मतलब पराक्रमी बने रहेंगे। व्यापारिक शक्ति आप में बढ़ेगी।
कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का नक्षत्र पद गोचर?
कुंभ राशि के जातकों आपके लिए धन लाभ होने के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने का संकेत होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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