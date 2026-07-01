Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कल से कुंभ समेत इन 6 राशियों की लाइफ में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर से होगा बंपर लाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Shani Ka Rashifal Saturn Transit 2026 Shani Nakshatra Parivartan : रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। शनि के इस नक्षत्र में गोचर करने से कुंभ और तुला समेत कुछ राशि के जातकों की किस्मत पलट सकती है।

कल से कुंभ समेत इन 6 राशियों की लाइफ में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर से होगा बंपर लाभ

Shani Ka Rashifal Saturn Transit 2026, शनि राशिफल : कल गुरुवार के दिन शनि की चाल में बदलाव होगा। इस समय शनि मीन राशि में पैर जमाए बैठे हुए हैं। इस समय शनि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, रेवती नक्षत्र के प्रथम पद से द्वितीय पद में शनि का गोचर 2 जुलाई 2026 को सुबह में 08 बजकर 22 मिनट पर होगा। इस नक्षत्र के दूसरे पद में शनि 20 अगस्त 2026 तक विराजने वाले हैं। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। शनि के इस नक्षत्र में गोचर से कुछ राशियों की किस्मत पलट सकती है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से किन राशियों को भाग्य का साथ मिलने वाला है-

कल से कुंभ समेत इन 6 राशियों की लाइफ में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर से होगा बंपर लाभ

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, “शनि के रेवती नक्षत्र के द्वितीय पद में गोचर करने से वृषभ, मकर, कुंभ, तुला, मिथुन और कन्या राशि को लाभ होगा।" आइए डिटेल में जानते हैं किस तरह शनि का गोचर इन राशियों को लाभ देगा।

वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का नक्षत्र पद गोचर?

वृषभ राशि के लिए शनि का ये नक्षत्र गोचर कमाई के लिए नए-नए मार्ग बनाएगा। बौद्धिक रूप से आप धन कमाएंगे।

मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का नक्षत्र पद गोचर?

मिथुन राशि के लिए शनि का नक्षत्र गोचर व्यवसायिक स्थिति मजबूत बनाएगा। इस गोचर से राजनीतिक लाभ होने के संकेत भी हैं।

कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का नक्षत्र पद गोचर?

कन्या राशि के जातकों के लिए नए प्रेम का दरवाजा खुलेगा। पति, पत्नी और प्रेम का संबंध बहुत अच्छा होगा। नौकरी चाकरी के लिए स्थिति बहुत अच्छी होगी।

Shani Ka Rashifal

तुला राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का नक्षत्र पद गोचर?

तुला राशि के जातकों के लिए शत्रुओं का शमन होगा। बुद्धि से आप जीत जाएंगे। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने के लिए सोचेंगे।

मकर राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का नक्षत्र पद गोचर?

मकर राशि के लिए पराक्रम बढ़ेगा। कुछ इस तरीके से स्थिति बनेगी कि नए व्यापार की शुरुआत हो या कुछ अपनों के साथ की वजह से मतलब पराक्रमी बने रहेंगे। व्यापारिक शक्ति आप में बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें:6 दिन बाद से इन 7 राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध गोचर मिथुन राशि में देगा लाभ

कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का नक्षत्र पद गोचर?

कुंभ राशि के जातकों आपके लिए धन लाभ होने के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने का संकेत होगा।

ये भी पढ़ें:1-31 जुलाई तक इन राशियों की चमकेगी किस्मत, सूर्य, बुध, शनि, शुक्र देंगे प्रॉफिट

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:1-9 मूलांक वाले अपनी जन्म तिथि अनुसार करें ये उपाय, बढ़ेगी धन-सौभाग्य
ये भी पढ़ें:राशिफल 2 जुलाई: इन 6 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Shani gochar Saturn Transit Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने