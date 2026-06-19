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शनि का लोहे का पाया साल 2027 में किस राशि पर, 6 राशियां पूरे साल शनि के इस पाए के असर में

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Shani ka Paya: साल 2027 में शनि का लोहे का पाया किस राशि पर बनेगा और इससे राशियों पर क्या असर होगा, ज्योतिर्विद से जानें उन राशियों के बारे  में

शनि का लोहे का पाया साल 2027 में किस राशि पर, 6 राशियां पूरे साल शनि के इस पाए के असर में

शनि के पाए से भी राशियों पर असर होता है। साल 2026 के शनि के पाए के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने साल 2027 के शनि के पाए के बारे में पढ़ा है। आज हम यहां शनि के लोहे के पाए के बारे में बात करेंगे। यहां हम राशियों के भ‌विष्यफल को हम दो भागों में बांट लेते हैं। इनमें से एक है जून 2027 से पहले और जून 2027के बाद। इसी के अनुसार हम आपको शनि के लोहे के पाए के कारण किन राशियों के लिए क्या दिक्कतें आएंगी, इसके बारे में जानकारी देंगे।

जून 2027 से पहले शनि का पाया किसमें बनेगा

ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार जून से पहले शनि का लोहा का पाया मेष राशि का बनेगा, जो शनि की राशि से द्वादश भाव में बनेंगे। एक सिंह राशि में बनेगा जो आठवें भाव से होगा एक धनु राशि का बनेगा जो चौथे भाव से होगा। ये तीन राशियों का बनेगा लोहे का पाया रहेगा। इन राशियों के लिए समस्याएं खत्म होने ता नाम भी नहीं लेंगी। हालांकि हर किसी के लिए प्रभाव थोड़ा अलग-अलग हो सकता है। आपको धन औ हेल्थ से जैसे बोन्स से जुड़ी समस्याएं होंगी। आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। क्योंकि शनि का लोहे का पाया अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि बात करें तो शनि की धातु ही लोहा है, फिर भी शनि का लोहे का पाया राशियों को शुभ असर नहीं देता है।

जून 2027 के बाद से शनि का पाया किन 3 राशियों में बनेगा

ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार जून 2027 के बाद से शनि का पाया मकर, कन्या और वृषभ इन राशियों पर बनेगा। इन राशियों के लिए करियर से लेकर हेल्थ में दिक्कतें आएंगी। संघर्ष, करना होगा। मिलाजुला करियर और बिजनेस होगा। शनि आपको हड्डियों से जुड़ी दिक्कत दिलाता है। करियर में थोड़ा उतारचढ़ाव होगा। शनि जिस भी गोचर आपके लिए लाता है, जिस भाव में है उस भाव से जुड़े उस कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट देकर जाएगा। वहीं शनि को किसी को अच्छा फल देता है और किसी को बुरा फल देता है। अपने कर्मों पर भरोसा करें। लोहे का पाया संघर्ष का पाया है।, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा।

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अभी क्या है शनि की स्थिति

अभी शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि साल 2027 में मेष राशि में गोचर करेंगे। शनि की साढ़ेसाती अभी कुंभ, मीन और मेष राशि पर है। साल 2027 में शनि की साढ़ेसाती कुंभ से खत्म होकर वृषभ राशि पर शरू हो जाएगी। मेष पर अभी चढ़ती साढ़ेसाती है। मीन पर मध्यम काल चल रहा है और कुंभ पर अस्तकाल चल रहा है। ऐसे में इन राशियों को अलग-अलग तरह से फल भी मिल रहे हैं।

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कौन सा पाया कैसे बना है शनिदेव का इसका गणित भी जान लें

शनि देव के राशि प्रवेश के समय अगर चंद्रमा 1,6,11वें भाव में होता हैं तो उस राशि के लिए सोने का पाया होता है। चंद्रमा अगर 2,5,9वें भाव में हो तो चांदी का पाया होता है। अगर 3, 7वें और 10वें भाव में हो तो तांबे का पाया होता है और अगर चंद्रमा 4,8 और 12वें भाव में हो तो लौह पाया रहता है।

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शनि देव की पूजा

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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