Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shani Rashifal: मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बचा हुआ साल रहेगा यादगार, शनि कराएंगे बंपर लाभ

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Shani Effect makar aur kumbh rashi: शनि अपनी राशियों मकर और कुंभ के लिए साल 2026 के शेष महीने यादगार बनाएंगे या फिर कष्टकारी। जानें एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से मकर और कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2026 का महीना।

Shani Rashifal: मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बचा हुआ साल रहेगा यादगार, शनि कराएंगे बंपर लाभ

Shani Rashifal Kumbh and Makar Rashi: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म और न्याय देवता माना गया है। शनि हर व्यक्ति को अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि का मुख्य प्रभाव अनुशासन, धैर्य, कड़ी मेहनत और जीवन के संघर्ष से जुड़ा होता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इस समय शनि की साढ़ेसाती का कुंभ राशि पर प्रभाव है। साल 2026 के अब कुछ ही महीने शेष हैं।ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि का राशिचक्र की मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव या असर है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि का शुभ प्रभाव उच्च पद, आर्थिक स्थिरता और अपार सफलता प्राप्त करता है। मकर और कुंभ राशि के लिए साल 2026 का शेष समय यादगार साबित हो सकता है। इस समय जीवन में खुशियों के आगमन के साथ शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं शनि का कुंभ और मकर राशि के लिए दिसंबर 2026 तक का समय कैसा रहेगा।

ये भी पढ़ें:31 जुलाई तक शुक्र-केतु इन 3 राशियों का करेंगे कल्याण, बदलेगा भाग्य का समीकरण

मकर राशि के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2026 तक का समय?

पंडित उपाध्याय के अनुसार, मकर राशि के लिए साल 2026 के बचे हुए महीने अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगे। इस समय आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। व्यावसायिक स्थिति अच्छी होगी और तरक्की मिलेगी। अपनों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे किसी भी कार्य को संपन्न या पूरा करने में आसानी होगी। परिवार की समस्याएं खत्म होती नजर आएंगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। इनकम के नए-नए मार्ग खुलेंगे और पुराने साधनों से भी पैसों का आगमन होगा। नौकरी संबंधी परेशानियां दूर होंगी। सरकारी तंत्र का लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे करियर में उन्नति संभव है। कुल मिलाकर 2026 के शेष महीने यानी दिसंबर तक का समय आपके लिए लिए लाभकारी, उन्नति और उपलब्धियों से भरा सिद्ध हो सकता है। साल के अंत तक किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी।

मकर राशि के लिए उपाय-

मकर राशि वालों को शनि कृपा पाने के लिए प्रतिदिन शनिदेव की उपासना करनी चाहिए और शनिवार को शनि मंदिर जाकर दर्शन और अपनी सामर्थ्यनुसार दान करना लाभकारी होता है।

कड़ा परिश्रम फिर भी नाकामी? जानें किस उम्र में चमकेगा आपका भाग्य!

ये भी पढ़ें:आने वाले 6 महीने आपकी राशि पर क्या रहेगा शनि का प्रभाव? जानें उपाय भी

कुंभ राशि पर दिसंबर 2026 तक कैसा रहेगा शनि का प्रभाव:

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा यानी अंतिम चरण चल रहा है। साढ़ेसाती का तीसरा चरण परिवर्तनकारी समय माना जाता है। इस समय जातक को शनि कृपा से अपनी गलतियों को सुधारने और लाभ कमाने के अवसर मिलते हैं। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं, इसलिए अन्य राशियों की तुलना में शनि का अशुभ प्रभाव थोड़ा कम होता है। साल 2026 के शेष महीने कुंभ राशि के लिए लाभप्रद रहेंगे। इस समय आप रुपए-पैसों के मामले में फंस सकते हैं, फिर भी लाभकारी स्थिति रहेगी। किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। कुल मिलाकर शनि के प्रभाव से आप फंसते-फंसते भी धन कमाएंगे और परेशानी से बाहर निकल आएंगे। करियर के लिहाज से अत्यंत शुभ समय कहा जाएगा। किसी अच्छी खबर के मिलने से मन शांत होगा। रोजी-रोजगार में तरक्की प्राप्त करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग बन रहे हैं।

कुंभ राशि के लिए शनि उपाय-

शनि कृपा पाने के लिए कुंभ राशि वालों को शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। गरीब और जरूरतमंद लोगों की अपनी सामर्थ्यनुसार मदद करना लाभकारी माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:5-11 जुलाई तक इन 5 राशियों की रहेगी मौज, जीवन में आएंगी खुशियां ही खुशियां
Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Shani Dev Kumbh Rashifal Makar rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने