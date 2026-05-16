शाम में शनि जयंती पर इन 4 जगहों पर जलाएं दीपक, दिया जलाते समय इन 3 बातों का रखें ध्यान
Shani Jayanti Upay 2026, Shani Jayanti Ke Upay: इस साल 16 मई को को शनि जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन कुछ जगहों पर शाम के समय में दीपक जलाने से पितृ दोष का प्रभाव कम होता है और सुख-समृद्धि भी बनी रहती है।
Shani Jayanti Upay 2026, शनि जयंती: शनि जयंती और अमावस्या के आज खास महासंयोग पर शाम का समय बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त के बाद अमावस्या के दिन किया गया दीपदान पितृ शांति और शनि के अशुभ प्रभाव को कम करता है। अगर आप आज शाम को इन 4 विशेष जगहों पर दीपक जलाते हैं, तो घर से दरिद्रता, गृहक्लेश और शनि दोष हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। साथ ही, दीपक जलाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बिल्कुल न भूलें।
शाम में शनि जयंती पर इन 4 जगहों पर जलाएं दीपक, दिया जलाते समय इन 3 बातों का रखें ध्यान
पीपल के पेड़ के नीचे
शनि जयंती की शाम को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। शास्त्रों के अनुसार, पीपल में त्रिदोष (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) के साथ-साथ शनि देव का भी वास होता है। यहां दीपक जलाने से जीवन के बड़े से बड़े संकट टल सकते हैं।
घर का मुख्य द्वार
शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, चौखट के दाईं ओर (जब आप घर से बाहर निकल रहे हों) एक दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है।
शनि मंदिर या हनुमान मंदिर
अगर संभव हो, तो आज शाम किसी शनि मंदिर जाकर भगवान के चरणों के पास दीपदान करें। अगर आसपास शनि मंदिर न हो, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी के सामने दीपक जलाने से शनि देव कभी प्रताड़ित नहीं करते।
घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में
आज अमावस्या भी है। इसलिए शाम को अपने घर के पूजा स्थल या ईशान कोण में एक दीपक जरूर जलाएं। इससे पितृ देव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-समृद्धि तथा धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती।
दीपक जलाते समय इन 3 बातों का रखें खास ध्यान
- आज के दिन केवल सरसों के तेल या तिल के तेल का ही दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल कलावा (मौली) या सूती धागे की बत्ती का उपयोग करना सबसे उत्तम माना जाता है।
- शनि देव को प्रसन्न करने के लिए दीपक के तेल में कुछ दाने काले तिल या एक लोहे की कील जरूर डाल दें। अगर आप पितरों के लिए मुख्य द्वार पर दीपक जला रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी काली उड़द की दाल डाल सकते हैं।
- कभी भी जलते हुए दीपक को सीधे ठंडी जमीन पर न रखें। दीपक रखने से पहले जमीन पर थोड़े से काले तिल, चावल या फूलों की पंखुड़ियां रख दें (जिसे आसन देना कहते हैं)। फिर उसके ऊपर दीपक स्थापित करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा