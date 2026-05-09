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Shani Jayanti: घर के मंदिर में शनि देव की फोटो या मूर्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए? जानें इसके पीछे का धार्मिक कारण

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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शनि जयंती पर जानिए घर के मंदिर में शनि देव की मूर्ति या फोटो क्यों नहीं रखनी चाहिए। पौराणिक कथा और पत्नी के श्राप के कारण से जुड़ी धार्मिक मान्यता, वास्तु नियम और सही पूजा विधि इस लेख में विस्तार से पढ़ें।

Shani Jayanti: घर के मंदिर में शनि देव की फोटो या मूर्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए? जानें इसके पीछे का धार्मिक कारण

हिंदू धर्म में शनि जयंती का विशेष महत्व है। यह ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। इस साल 16 मई 2026 को शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है, जिसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जा रहा है। शनि देव को कर्मफल दाता माना जाता है। वे न्याय और सत्य के प्रतीक हैं, लेकिन उनकी पूजा को लेकर एक खास नियम है। अधिकांश हिंदू घरों में शनि देव की मूर्ति या फोटो पूजा स्थल पर नहीं रखी जाती। इसके पीछे एक गहरी धार्मिक मान्यता है।

शनि देव का जन्म और स्वभाव

शनि देव सूर्य देव और छाया (संवर्णा) के पुत्र हैं। जन्म से ही उनका स्वभाव अन्य देवताओं से अलग था। वे गंभीर, न्यायप्रिय और कठोर कर्मफल देने वाले माने जाते हैं। उनकी दृष्टि को क्रूर माना जाता है, जिसका कारण उनकी पत्नी का दिया हुआ श्राप बताया जाता है। शनि देव की पूजा से व्यक्ति को साढ़ेसाती और ढैय्या जैसे कष्टों से मुक्ति मिलती है, लेकिन घर में उनकी मूर्ति रखने को अशुभ माना जाता है।

पत्नी का श्राप

पौराणिक कथाओं के अनुसार, शनि देव श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार वे गहन ध्यान और भक्ति में लीन थे। उनकी पत्नी उनके पास आईं, लेकिन शनि देव ने उन्हें अनदेखा कर दिया। पत्नी क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्राप दे दिया कि 'जिस किसी की भी नजर तुम पर पड़ेगी, उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।'

तभी से शनि देव की सीधी दृष्टि को अशुभ माना जाने लगा। यही कारण है कि घर के मंदिर में उनकी मूर्ति या फोटो नहीं रखी जाती, क्योंकि उनकी दृष्टि घर वालों पर पड़ सकती है।

घर में शनि देव की मूर्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए?

शनि देव की तीक्ष्ण और कठोर ऊर्जा घर की सकारात्मकता और शांति के अनुकूल नहीं मानी जाती। शास्त्रों के अनुसार, घर में उनकी मूर्ति रखने से आर्थिक नुकसान, कलह, मानसिक तनाव और अपशकुन हो सकते हैं। मां लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती हैं। इसलिए शनि देव की पूजा मंदिर में ही करने की परंपरा है। घर में केवल शनि यंत्र (विधि-पूर्वक प्राण-प्रतिष्ठित) कुछ लोग रखते हैं, लेकिन साधारण मूर्ति या फोटो रखना वर्जित माना जाता है।

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शनि देव की सही पूजा विधि

शनि जयंती या शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना, शनि चालीसा पढ़ना और काले तिल, सरसों का तेल, लोहे की वस्तुएं दान करना शुभ माना जाता है। घर में बैठकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप किया जा सकता है। इससे शनि दोष शांत होता है और साढ़ेसाती के प्रभाव में कमी आती है।

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शनि जयंती 2026 का महत्व

16 मई 2026 को पड़ रही शनि जयंती विशेष रूप से शुभ है, क्योंकि यह शनिवार को आ रही है। इस दिन शनि देव की पूजा से कर्मफल में सुधार होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। शनि जयंती पर व्रत रखना, दान करना और मंत्र जाप करना अत्यंत फलदायी होता है।

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शनि देव न्याय के देवता हैं। वे किसी को बिना कर्म के फल नहीं देते। इसलिए डरने की बजाय उनके प्रति श्रद्धा रखें और सही कर्म करते रहें। घर में उनकी मूर्ति ना रखकर मंदिर में जाकर पूजा करें, तो शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में स्थिरता और सफलता देते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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