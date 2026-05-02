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शनि जयंती पर बनेगा खास योग, इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

May 02, 2026 11:30 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इस साल शनि जयंती 16 मई 2026 को पड़ रही है। खास बात ये है कि इस बार यह शनिवार के दिन ही आ रही है। ज्योतिष में इसे अच्छा और खास संयोग माना जाता है। इसी दिन चंद्रमा का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, जिससे दिन का असर और बढ़ जाता है।

शनि जयंती पर बनेगा खास योग, इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

इस साल शनि जयंती 16 मई 2026 को पड़ रही है। खास बात ये है कि इस बार यह शनिवार के दिन ही आ रही है। ज्योतिष में इसे अच्छा और खास संयोग माना जाता है। इसी दिन चंद्रमा का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, जिससे दिन का असर और बढ़ जाता है। पंचांग के हिसाब से इस दिन सुबह से अमावस्या तिथि रहेगी। शाम करीब 5 बजकर 29 मिनट पर चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे। रात 10 बजकर 46 मिनट पर चंद्रमा वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। इसी दौरान नक्षत्र भी बदलने वाला है। इस वजह से दिन को थोड़ा खास माना जा रहा है। इसका असर कुछ राशियों पर ज्यादा दिख सकता है। खासकर चार राशियों के लिए यह समय थोड़ा राहत देने वाला माना जा रहा है।

वृषभ राशि वालों के जीवन में होगा सुधार

इस राशि वालों के लिए पैसा और काम दोनों में सुधार दिख सकता है। अगर पिछले समय में पैसे को लेकर दिक्कत चल रही थी, तो उसमें कमी आ सकती है। पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं। धीरे-धीरे बैंक बैलेंस बढ़ने की स्थिति बन सकती है।

मिथुन राशि वालों के काम की होगी तारीफ

मिथुन राशि वालों के लिए फोकस करियर पर रहेगा। ऑफिस में काम की तारीफ मिल सकती है। सीनियर का सपोर्ट मिल सकता है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका बन सकता है।

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सिंह राशि वालों के अटके काम होंगे पूरे

सिंह राशि वालों के लिए अटके काम पूरे होने के संकेत हैं। खासकर जमीन-जायदाद या कोर्ट के मामलों में राहत मिल सकती है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, उनमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और लोग आपकी बात को सुनेंगे।

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धनु राशि वालों को मिलेगा किस्मत का साथ

धनु राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा हल्का महसूस होगा। किस्मत का साथ मिल सकता है, जिससे काम जल्दी बनेंगे। अचानक पैसा मिलने की भी संभावना है। धार्मिक या आध्यात्मिक चीजों में मन लग सकता है। कहीं यात्रा का भी प्लान बन सकता है।

कुल मिलाकर, यह समय बहुत बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन धीरे-धीरे चीजों के सही होने का संकेत दे रहा है। अगर आप समझदारी से काम लेंगे, तो इसका फायदा मिल सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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