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Shani Jayanti: शमी के पौधे से जुड़े इस उपाय से दूर होंगी सारी परेशानियां, चमकेगी किस्मत और करियर में मिलेगी सफलता

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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शनि जयंती 2026 पर शमी के पौधे से जुड़े ये सरल उपाय करें। ये उपाय साढ़ेसाती-ढैय्या की परेशानियां दूर कर किस्मत चमका देते हैं। जानिए करियर में सफलता और जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के प्रभावी शनि उपाय।

Shani Jayanti: शमी के पौधे से जुड़े इस उपाय से दूर होंगी सारी परेशानियां, चमकेगी किस्मत और करियर में मिलेगी सफलता

हिंदू धर्म में शनि देव को कर्मफल के दाता और न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से उनके कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। शनि जयंती पर शमी के पौधे से जुड़े कुछ सरल उपाय विशेष रूप से प्रभावी माने जाते हैं, जो जीवन की बाधाओं को दूर कर किस्मत चमकाने में मदद करते हैं।

शनि जयंती 2026 की तिथि

पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह शुरू होगी। उदया तिथि को देखते हुए शनि जयंती 16 मई 2026, शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन शनि अमावस्या भी रहेगी, जो शनिदेव की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है।

शनि देव का महत्व

शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। यदि कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हों या साढ़ेसाती-ढैय्या चल रही हो, तो जीवन में बाधाएं, आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्या और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। शनि जयंती पर सच्ची श्रद्धा से पूजा करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और इन कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं।

शमी का पौधा क्यों है खास?

शनि देव को शमी का पौधा अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में शमी को शनि से जुड़ी दिव्य वनस्पति माना गया है। शनि जयंती पर शमी के पौधे की पूजा और उपाय करने से शनि के अशुभ प्रभाव शीघ्र कम होते हैं। यह पौधा ना सिर्फ शनि दोष निवारण करता है, बल्कि करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

शनि जयंती पर शमी के पौधे से जुड़े प्रभावी उपाय

  1. करियर और सफलता के लिए: शमी का पौधा उत्तर-पूर्व दिशा में लगाएं। इसकी जड़ में तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इससे करियर में बाधाएं दूर होती हैं और नई सफलता के योग बनते हैं।
  2. साढ़ेसाती-ढैय्या से मुक्ति के लिए: शमी की जड़ में काले तिल और उड़द की दाल चढ़ाएं। यह उपाय शनि के कुप्रभाव को कम करता है और जीवन की परेशानियां घटाता है।
  3. आर्थिक समस्याओं से राहत के लिए: शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पौधे को अर्घ्य दें। इससे धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
  4. सामान्य शांति और सुरक्षा के लिए: रोजाना शमी के पौधे के पास 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें। इससे घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है।

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शनि जयंती पर ध्यान रखने योग्य बातें

  • इस दिन काले रंग के कपड़े पहन सकते हैं।
  • काले तिल, सरसों का तेल, लोहा और उड़द दान करना शुभ होता है।
  • शराब, मांस और नशा से दूर रहें।
  • गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न अवश्य दान करें।

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शनि जयंती पर शमी के पौधे से जुड़े ये सरल उपाय करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इससे ना सिर्फ साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होता है, बल्कि करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आता है। सच्चे मन और नियमित भक्ति से शनि देव हर भक्त की रक्षा करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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