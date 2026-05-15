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शनि जयंती पर बनेगा खास योग, वृषभ, कुंभ समेत इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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साल 2026 की शनि जयंती को ज्योतिष में काफी खास माना जा रहा है। वजह है एक दुर्लभ संयोग। इस बार शनि जयंती, अमावस्या और शनिवार तीनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसा योग करीब 13 साल बाद बन रहा है। ज्योतिष मान्यताओं में इसे बहुत असरदार माना जाता है।

शनि जयंती पर बनेगा खास योग, वृषभ, कुंभ समेत इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

साल 2026 की शनि जयंती को ज्योतिष में काफी खास माना जा रहा है। वजह है एक दुर्लभ संयोग। इस बार शनि जयंती, अमावस्या और शनिवार तीनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसा योग करीब 13 साल बाद बन रहा है। ज्योतिष मान्यताओं में इसे बहुत असरदार माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन शनि देव अपने कर्म के हिसाब से फल देते हैं।

पंचांग के मुताबिक, शनि जयंती 16 मई 2026, शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन लोग शनि देव की पूजा करते हैं और जीवन की परेशानियां कम होने की कामना करते हैं। माना जाता है कि सच्ची मेहनत करने वालों पर शनि देव की कृपा जरूर होती है।

ज्योतिष के अनुसार, इस बार कुछ राशियों को खास फायदा मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम बनने लग सकते हैं। नौकरी और पैसे से जुड़े मामलों में भी राहत मिल सकती है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। कामकाज में धीरे-धीरे सुधार दिख सकता है। जो लोग काफी समय से मेहनत कर रहे थे, उन्हें उसका फायदा मिलने के संकेत हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों की स्थिति भी पहले से बेहतर हो सकती है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय राहत लेकर आ सकता है। काम का दबाव कम हो सकता है। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों को भी फायदा होने की उम्मीद है। परिवार का माहौल पहले से शांत रह सकता है।

तुला राशि

तुला राशि वालों के अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। किसी पुराने मामले में राहत मिलने के योग हैं। मेहनत का रिजल्ट मिलने से मन खुश रहेगा। नौकरी और कारोबार दोनों में फायदा मिलने के संकेत हैं।

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धनु राशि

धनु राशि के लोगों को इस दौरान अच्छी खबर मिल सकती है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी संभावना है। नए काम की शुरुआत के लिए समय ठीक माना जा रहा है।

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय काफी अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां कम हो सकती हैं। नौकरी और बिजनेस में फायदा मिल सकता है। मन का तनाव भी थोड़ा कम हो सकता है।

शनि जयंती पर क्या करना शुभ माना जाता है?

मान्यता है कि इस दिन शनि देव की पूजा, काले तिल का दान और जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुभ होता है। कई लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जलाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से शनि दोष कम होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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