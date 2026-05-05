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शनि जयंती 2026: 13 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा, करियर-पैसे में होगा बड़ा फायदा

May 05, 2026 10:24 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इस साल शनि जयंती थोड़ा खास रहने वाली है। 16 मई 2026 को शनि जयंती मनाई जाएगी और खास बात ये है कि यह दिन शनिवार को पड़ रहा है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या पर आने वाली शनि जयंती वैसे भी अहम मानी जाती है, लेकिन जब ये शनिवार के साथ मिल जाए, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है।

शनि जयंती 2026: 13 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा, करियर-पैसे में होगा बड़ा फायदा

इस साल शनि जयंती थोड़ा खास रहने वाली है। 16 मई 2026 को शनि जयंती मनाई जाएगी और खास बात ये है कि यह दिन शनिवार को पड़ रहा है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या पर आने वाली शनि जयंती वैसे भी अहम मानी जाती है, लेकिन जब ये शनिवार के साथ मिल जाए, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। ज्योतिष के हिसाब से ऐसा संयोग बार-बार नहीं बनता, करीब 13 साल बाद यह स्थिति बन रही है। मान्यता यह है कि इसी दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को शनि अमावस्या या शनैश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार बनने वाला योग कुछ राशियों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है- खासतौर पर करियर, पैसा और स्थिरता के मामले में।

इन राशियों को होगा लाभ

वृषभ राशि- वृषभ वालों के लिए यह समय कामकाज में सुधार दिखा सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं और सैलरी बढ़ने की बात भी बन सकती है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो नया ऑप्शन सामने आ सकता है। जो दिक्कतें करियर में चल रही थीं, उनमें धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत हैं।

मिथुन राशि- मिथुन वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ देने वाला माना जा रहा है। बिजनेस में फायदा हो सकता है और पुराने अटके काम पूरे होने लग सकते हैं। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आमदनी में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

तुला राशि- तुला वालों के लिए यह समय थोड़ा स्थिरता देने वाला माना जा रहा है। करियर में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। विदेश से जुड़े मौके या जॉब ऑफर मिलने की संभावना है। घर-परिवार में माहौल अच्छा रहेगा और चीजें धीरे-धीरे सेट होती नजर आएंगी।

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धनु राशि- धनु वालों के लिए काम की पहचान बढ़ने का समय है। ऑफिस में सीनियर आपके काम को नोटिस करेंगे और सपोर्ट भी मिल सकता है। नए मौके सामने आ सकते हैं और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। पैसों और सेहत दोनों में सुधार के संकेत हैं।

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कुंभ राशि- कुंभ वालों के लिए यह दिन सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है, क्योंकि शनि उनकी ही राशि के स्वामी हैं। इस समय साढ़ेसाती का असर थोड़ा हल्का महसूस हो सकता है। जिंदगी में धीरे-धीरे पॉजिटिव बदलाव दिखेंगे। करियर में सफलता के मौके मिलेंगे और नौकरी की तलाश भी पूरी हो सकती है। समाज में इज्जत बढ़ने के संकेत हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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