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मेष, मीन, कुंभ, सिंह और धनु राशि वाले शनि जयंती पर करें ये खास उपाय, साढ़ेसाती और ढैय्या का असर होगा कम

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इस बार शनि जयंती 16 मई, शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन शनिदेव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष के मुताबिक, इस समय कुछ राशियों पर शनि का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। मेष, मीन और कुंभ राशि पर साढ़ेसाती चल रही है, जबकि सिंह और धनु राशि वाले शनि की ढैय्या से प्रभावित हैं।

मेष, मीन, कुंभ, सिंह और धनु राशि वाले शनि जयंती पर करें ये खास उपाय, साढ़ेसाती और ढैय्या का असर होगा कम

इस बार शनि जयंती 16 मई, शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन शनिदेव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष के मुताबिक, इस समय कुछ राशियों पर शनि का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। मेष, मीन और कुंभ राशि पर साढ़ेसाती चल रही है, जबकि सिंह और धनु राशि वाले शनि की ढैय्या से प्रभावित हैं। ऐसे में अगले करीब एक साल तक इन राशियों के लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी।

ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि शनि जयंती पर किए गए उपाय शनि के अशुभ असर को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस दिन पूजा-पाठ और दान का विशेष महत्व माना गया है।

मेष राशि

मेष राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इस दौरान खर्च बढ़ सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलने में देरी हो सकती है। काम का दबाव रहेगा और मन भी थोड़ा परेशान रह सकता है। कई बार आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे समय में धैर्य रखना जरूरी रहेगा।

उपाय

मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें।

जरूरतमंदों को काले कपड़े और चप्पल दान करें।

मीन राशि

मीन राशि के लोगों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है, जिसे सबसे कठिन माना जाता है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे। परिवार और रिश्तों में छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। जीवनसाथी के साथ भी मतभेद हो सकते हैं।

उपाय

शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।

सरसों के तेल से छाया दान करना शुभ माना गया है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। अब धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत दिख सकते हैं, लेकिन अभी भी सावधानी जरूरी रहेगी। नौकरी और कारोबार में सुधार हो सकता है। हालांकि जिम्मेदारियां बढ़ने से मानसिक तनाव भी रह सकता है।

उपाय

शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें।

काले तिल, उड़द और काले कपड़ों का दान करें।

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों पर शनि की ढैय्या चल रही है। कामों में रुकावट आ सकती है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है और परिणाम देर से मिलेंगे। घर-परिवार में भी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है। खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा।

उपाय

पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

काली उड़द और तिल का दान करें।

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धनु राशि

धनु राशि वालों को इस समय हर काम में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। कामों में देरी हो सकती है। करियर में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पैसों के मामले में भी सोच-समझकर फैसले लेने होंगे। रिश्तों में बहस से बचना बेहतर रहेगा।

उपाय

शनिदेव को काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं।

गरीबों को काले कपड़े और उड़द दाल दान करें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


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व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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