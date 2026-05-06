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शनि जयंती पर शोभन योग के साथ भरणी नक्षत्र, कैसे मिलेगी शनिदेव की कृपा?

May 06, 2026 03:58 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Shani Jayanti 2026: इस साल शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या पर बहुत ही शुभ योग है, इस दिन शनि भगवान की जयंती मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए बहुत शुभ है।

शनि जयंती पर शोभन योग के साथ भरणी नक्षत्र, कैसे मिलेगी शनिदेव की कृपा?

साल की पहली शनि अमावस्या इस बार खास होगी। इस दिन शनि भगवान की जयंती मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शनि भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। शाम को शनि भगवान के लिए दना किया जाता है। इस दिन सौभाग्य योग तो बन ही रहा है, लेकिन सुबह के बाद इस दिन शोभन योग भी बनेगा। नक्षत्रों की बात करें तो इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा, जिसमें शुक्र देवता की कृपा मिलती है। जो इस दिन दान आदि को बहुत ही शुभ मना रहे हैं। इस साल शनि अमावस्या 16 मई को मनाई जाएगी। शनि के बारे में ओवरऑल बताएं तो इस दिन शनि मीन राशि में है, शनि अगले साल मेष राशि में जाएंगे । 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे, जून में शनि गति में बदलाव करेंगे। आइए जानें इस दिन और कौन से व्रत और त्योहार होते हैं।

ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत

इसके साथ ही यह ज्येष्ठ माह की अमावस्या है, जिसे दर्श अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत का संयोग भी बन रहा है, इस व्रत में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस दिन सुबह वट सावित्री व्रत और शाम को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनि जयंती के दिन भरणी नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर शाम 5:30 बजे तक रहेगा, इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र और देवता यमराज माने जाते हैं, जबकि कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य और देवता अग्नि हैं। इन सभी संयोगों के कारण इस वर्ष शनि जयंती का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है।

शनि अमावस्या ​की तिथि 16 मई को 05:11 बजे सुबह से लेकर 17 मई को 01:30 दोपहर तक है। इस बार की शनि अमावस्या स्नान, दान, व्रत और पूजा के लिए बहुत ही शुभ है। इस दिन शनि भगवान की कृपा पाने के लिए गरीबों को दान दें, जिन लोगों को आंख से दिखता नहीं है, जिन लोगों को कोढ़ आदि की बीमारी है, उन लोगों की खास तौर पर सेवा करनी चाहिए। शनिदेव के लिए काली चीजों का दान करें और पीपल के पड़े के नीचे दिए जलाए।

शनि जयंती पूजा मुहूर्त

शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:12 से सुबह 8:54 तक

लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 2 से दोपहर 3:42 तक

शनि जयंती ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:48 तक

अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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