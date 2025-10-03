Shani gochar: शनि गुरु के नक्षत्र फिर से करेंगे एंट्री, 3 अक्टूबर से कुंभ समेत इन राशियों के लिए लाभ और भाग्य का साथ

Shani Horoscope in hindi: शनि के गुरु के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर 3 अकटूबर यानी आज हो रहा है। शनि इस नक्षत्र में 20 जनवरी तक रहेंगे। ये पिछली बातों को नहीं दोहराएंगे, बल्कि शनि कई राशियों के लिए अच्छे फल लेकर आ रहे हैं। शनि के गुरु के नक्षत्र में जानें से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

शनि के गुरु के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर 3 अकटूबर यानी आज हो रहा है। शनि इस नक्षत्र में 20 जनवरी तक रहेंगे। शनि कर्म और न्याय के फलदाता कहे जाते हैं। ये अनुशासन और मेहनत के कारक माने जाते हैं। ये पिछली बातों को नहीं दोहराएंगे, बल्कि शनि कई राशियों के लिए अच्छे फल लेकर आ रहे हैं। शनि के गुरु के नक्षत्र में जानें से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। खासकर कुंभ और मीन राशि के लिए यह बदलाव खास रहेगा। कई राशियों के लिए यह रिश्तों में सीमा तय करेगा, कई राशियों के लिए यह एक शिक्षक की तरह आपको सिखाएगा और कई राशियों को आर्थिक हानि होने से बचाएगा।

तुला राशि वालों के लिए पैसों को पाने के कई मौके मिलेंगे। आपको भाग्य का साथ हर कदम पर मिलेगा। बिजनस में अच्छी तरक्की होगी और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा समय रहेगा।इस राशि के लोगों को पैसों, स्किल्स और वैल्यू को लेकर प्रैक्टिकल रहना चाहिए। धन का आगम होगा। इस राशि के लोगों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खास तौर पर अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। हेल्थ के मामले में आप अच्छे हैं।

शनि के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर का मीन राशि पर बहुत शुभ प्रभाव होगा। इस राशि के लोगों को समाज में सम्मान मिलेगा। सरकारी लोगों से लाभ मिल सकते हैं। बिजनेस और निवेश से अच्छा कमा सकते हैं। भाग्य साथ देगा।