Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani Horoscope Rashifal 2026 Lucky Zodiac Signs New Year
शनि 2026 में इन राशियों को देंगे शुभ फल, राजा के समान हो जाएगा जीवन

शनि 2026 में इन राशियों को देंगे शुभ फल, राजा के समान हो जाएगा जीवन

संक्षेप:

ज्योतिषशास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनि के अशुभ होने पर जहां व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहीं शुभ होने पर व्यक्ति को सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। शनि के शुभ होने पर व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है।

Dec 12, 2025 04:32 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ज्योतिषशास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनि के अशुभ होने पर जहां व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहीं शुभ होने पर व्यक्ति को सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। शनि के शुभ होने पर व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब शनि अपनी अनुकूल स्थिति में आते हैं, तो जीवन में स्थिरता, तरक्की, और उपलब्धियों के बड़े अवसर खुलते हैं। 2026 में शनि मीन राशि में रहकर कुछ राशि वालों पर विशेष कृपा करेंगे। आइए जानते हैं, 2026 में किन राशियों पर रहेंगे शनिदेव मेहरबान-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- शनि की पूर्ण कृपा मेष वालों के करियर को नई दिशा देगी। प्रमोशन, पदोन्नति और नेतृत्व का मौका मिलने के योग बनेंगे। लंबे समय से चल रहा संघर्ष खत्म होगा और मेहनत का फल खुलकर मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए 2026 बेहद खास रहेगा। शनि का गोचर इन्हें सामाजिक सम्मान और पहचान देगा। कलाकार, पत्रकार, सरकारी सेवा और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। रुके काम पूरे होंगे और परिवार में खुशहाली बढ़ेगी।

read moreये भी पढ़ें:
सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 13 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों का भाग्य 2026 में प्रबल रहेगा। शनि की कृपा से धन-लाभ, प्रॉपर्टी से फायदा और लंबे समय से रुका सपना पूरा होने की संभावना है। इस साल किए गए कामों का असर कई वर्षों तक दिखाई देगा।

मकर राशि- मकर राशि शनि की अपनी ही राशि है, इसलिए 2026 इन जातकों को खास फल देगा। नौकरी से लेकर व्यवसाय तक हर क्षेत्र में मजबूती आएगी। जमीन-जायदाद, घर-परिवार और करियर में निरंतर उन्नति होगी। शत्रु परास्त होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मीन राशि- 2026 मीन राशि वालों को राहत और नई शुरुआत देगा। शनि का सहयोग मिलने से जीवन में स्थिरता आएगी। विदेश से जुड़े काम, पढ़ाई, करियर और नई नौकरी के अवसर मजबूत होंगे। मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द भी बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने