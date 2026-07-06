शनि वक्री होन पर कौन सी राशियां होंगी भाग्यशाली, इस महीने शनि का यह है बड़ा बदलाव
Shani horoscope in hindi: शनि वक्री होने पर किस राशि के लिए और क्या लाभ लेकर आने वाले हैं। इससे आपको क्या लाभ मिलेगा। यहां जानें
शनि इस महीने वक्री होने वाले हैं। साल 2026 में शनि का यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। शनि कैसे वक्री होकर राशि को परेशान करेंगे या शनि के वक्री होने से राशियों को लाभ होगा। इसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल हैं। यहां हम आपको बताएंगे की शनि वक्री होकर आपकी राशि पर क्या लाभ दिखाएंगेऔर किस तरह से आपकी राशि को प्रभावित करेंगे।
शनि के वक्री होने के क्या मायने हैं?
शनि के वक्री होने से शनि साढ़ेसाती वाली राशियों के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। वहीं शनि 27 जुलाई से अपनी राशि से विपरीत चाल चलने लगेंगे। शनि इस दौरान एक चाल पीछे की और आगे अपने असर दिखाते हैं। इसका मतलब है कि शनि जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं तो उस दौरान शनि एक राशि आपको आगे और पीछे जैसे मेष और कुंभ राशि पर असर डालेंगे, आपको मेहनत का फल मिलेगा और लाभ के योग बनेंगे। शनि आपको कैसे आपकी राशि के लिए क्या योग बनेंगे, यहां पढ़ें
वृश्चिक राशि के लिए अच्छे लाभ के योग
वृश्चिक राशि के लिए शनि लाभ के योग लेकर आएंगे। आपको एक जगह से नहीं कई जगह से लाभ के योग बनेंगे। नौकरी में प्रमोशन के चांस आपके लिए बन रहे हैं। आपको सम्मान और आपको सहयोग लोगों से मिलेगा। भाग्य साथ देगा और बिगड़े काम बनेंगे। आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। जो चीजें आप पहले कई तरह से आगे चलाने की सोच रहे थे , वो अफने आप बनती जाएंगी।
मीन राशि के लिए क्या लाभ?
मीन राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना लाभ देगा। आपके लिए लाभ के योग हैं और आर्थिक तौर पर आपको इनकम के साथ भाग्य का साथ मिलने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर आपके लिए आपको शनि के वक्री होने से लाभ होगा। शनि के वक्री होने से साढ़ेसाती में शनि आपकी मेहनत और अनुशासन का लाभ देंगे।
मकर राशि के लिए क्या संयोग
शनि के वक्री होने से कई राशियों के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। आपके लिए इनकम और इंवेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न बन रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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