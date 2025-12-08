Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani horoscope 2026 Dhan Rajyog for these zodiac in new Year 2026 kin rashiyon par hoga asar
नए साल 2026 में शनि बनाएंगे धन राजयोग, जानें किन राशियों के लिए आएगा बदलाव

नए साल 2026 में शनि बनाएंगे धन राजयोग, जानें किन राशियों के लिए आएगा बदलाव

संक्षेप:

शनि मीन राशि में मार्गी हो गए हैं। शनि के मार्गी होने से कई राशियों को लाभ देने वाले हैं। अभी शनि मीन राशि में हैं और साल 2026 में शनि मीन राशि में रहकर ही वक्री भी होंगे, उससे पहले शनि उदय भी होंगे और अस्त भी 

Dec 08, 2025 12:16 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शनि मीन राशि में मार्गी हो गए हैं। शनि के मार्गी होने से कई राशियों को लाभ देने वाले हैं। अभी शनि मीन राशि में हैं और साल 2026 में शनि मीन राशि में रहकर ही वक्री भी होंगे, उससे पहले शनि उदय भी होंगे और अस्त भी। शनि के उदय होने पर शनि धन राजयोग बनाएंगे, जिससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आपको बता दें कि अगर कुंडली में मजबूत राजयोग हो तो, एक ही राजयोग या शुभ योग सेइतना पॉवरफुल होता है, कि आपकी कुंडली के सभी दुर्योग नष्ट कर देता है। शनि ग्रह 13 मार्च 2026 को अस्त होंगे और 22 अप्रैल 2026 को उदित होंगे। शनि के उदित होने के समय धन राजयोग बनेगा, जो कई राशियों के लिए लाभ के योग लाएगा। इस योग से कई राशियों को लाभ होगा, आइए जानें शनि के राजयोग से किन राशियों के लिए अच्छा समय आएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृषभ राशि

2026 में शनि ग्रह के उदय होंगे तो धन लाभ के मौके इस राशि के पास आने लगेंगे। इस राशि के लोगों को बिजनेस से लेकर नौकरी में शुभ फल मिलने लगेंगे। इस राशि के लोगों के लिए खास तौर पर इनकम के साथ नई डील फाइनल होने का भी लाभ मिलेगा। आपके नए इनकम सोर्स बनेंगे। पैसा कई जगहों से आएगा। ध्यान रखें कि मेहनत खूब करें।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय आगे बढ़ने का है। आपको सोचसमझकर फैसले लेने हैं। आपके लिए एक के बाद एक मौके आएंगे, जो आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको किसी के साथ गलत करके आगे नहीं बढ़ना है। मिथुन राशि वालों का भाग्य साथ देगा, पैसा आप सही जगह निवेश कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें:शनि साढ़ेसाती से भी कठिन होती है शनि की महादशा, 19 साल तक चलती है

मकर राशि

मकर राशि के लिए किसी लीगल केस में जीत मिलने की संभावना है, इतने समय से आपने जो खोया है, वो आप पा लेंगे। आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। अपने बल पर आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। समाज में सम्मान भी मिलेगा।

शनि कब देता है लाभ

आपको बता दें कि शनि गुरु और शुक्र के साथ मिलकर अंशावतार योग बना देता है। इसके अलावा अगर शनि मीन राशि में हैं, तो इस तरह की कुडली के लोगों का नाम प्रसिद्ध होता है। अगर शनि आपके तीसरे, छठे और 11वें भाव में है, तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है। वहीं शनि अपनी उच्च राशि या त्रिकोण में है, शश पंचमहापुरुष योग बनता है।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Shani Margi horoscope 2026 Rashifal 2026
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने