शनि की चाल बदलने से बदलेगी 7 राशियों की किस्मत, किसे मिलेगी साढ़ेसाती और ढैय्या से राहत?
शनि देव जून 2027 में मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर से 7 राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या का असर बदलेगा। कुंभ राशि वालों को जून में साढ़ेसाती से राहत मिलेगी, जबकि सिंह और धनु राशि से ढैय्या का प्रभाव हटेगा।
शनि का नाम आते ही सबसे पहले साढ़ेसाती और ढैय्या की चर्चा होने लगती है। ज्योतिष में शनि को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है। साल 2027 में शनि की चाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शनि जून में मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद अक्टूबर में एक बार फिर मीन राशि में लौट आएंगे। शनि के इस बदलाव का असर कई राशियों पर पड़ेगा। किसी के लिए पुरानी परेशानियों से राहत का रास्ता खुलेगा, तो किसी को कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। खास बात यह है कि जून से अक्टूबर के बीच कुछ राशियों की साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति भी बदल जाएगी।
2027 में दो बार बदलेगी शनि की चाल
शनि अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। साल 2027 में 3 जून को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 9 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में ही 20 अक्टूबर को फिर से मीन राशि में लौट आएंगे। इस तरह शनि का मेष राशि में गोचर करीब साढ़े चार महीने रहेगा। शनि के इस बदलाव को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि शनि के राशि परिवर्तन से साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति भी बदलती है।
मेष राशि: बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां
मेष राशि के जातकों के लिए 2027 का साल महत्वपूर्ण रहेगा। साल की शुरुआत में शनि बारहवें भाव में रहेंगे। 3 जून को शनि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में नई भूमिका मिलने या काम का दबाव बढ़ने की स्थिति बन सकती है। आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर फैसले लेने होंगे। जल्दबाजी के बजाय धैर्य से काम लेना बेहतर रहेगा।
कुंभ राशि: जून में मिल सकती है राहत
कुंभ राशि के जातक लंबे समय से शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं। जून 2027 में शनि के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ इस राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस राशि के जातकों को राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। कामकाज में आ रही अड़चनें दूर करने के मौके मिल सकते हैं। हालांकि, अक्टूबर में शनि के मीन राशि में लौटने के बाद साढ़ेसाती फिर शुरू हो जाएगी।
मीन राशि: अभी जारी रहेगी परीक्षा
मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। साल 2027 में भी इस राशि के जातकों पर शनि का प्रभाव बना रहेगा। कामकाज और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी पुराने काम को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में भी संतुलन बनाकर चलना होगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।
सिंह राशि: आर्थिक मामलों में रखें सावधानी
शनि के मीन राशि में रहने से सिंह राशि के जातकों पर अष्टम शनि का प्रभाव है। जून 2027 में शनि के मेष राशि में जाने के बाद इस स्थिति से राहत मिलेगी। अक्टूबर में शनि के फिर मीन राशि में लौटने पर अष्टम शनि का प्रभाव दोबारा शुरू हो जाएगा। इस दौरान निवेश, लेन-देन और दूसरे आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा।
धनु राशि: परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं
धनु राशि से शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में इसे कंटक शनि कहा जाता है। जून 2027 में शनि के मेष राशि में जाने से इस स्थिति से राहत मिलेगी। हालांकि, अक्टूबर में शनि के वापस मीन राशि में आने पर ढैय्या फिर शुरू हो जाएगी। इस दौरान घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
कन्या और मकर राशि पर भी रहेगा असर
शनि के मेष राशि में गोचर के दौरान कन्या और मकर राशि के जातकों पर ढैय्या शुरू होगी। यह स्थिति 3 जून से 20 अक्टूबर 2027 तक रहेगी।
कन्या राशि के जातकों को नौकरी और कारोबार में अपने काम पर विशेष ध्यान देना होगा। वहीं मकर राशि वालों को पारिवारिक और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाकर चलना होगा। इस अवधि में किसी भी बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी रहेगा।
शनि के बदलाव से इन राशियों की बदलेगी स्थिति
साल 2027 में शनि का गोचर कई राशियों के लिए अहम रहेगा। कुंभ राशि को जून में साढ़ेसाती से राहत मिलेगी। सिंह और धनु राशि की ढैय्या भी इस दौरान समाप्त होगी। दूसरी ओर कन्या और मकर राशि पर कुछ समय के लिए ढैय्या शुरू होगी। हालांकि अक्टूबर में शनि के मीन राशि में लौटने से पुरानी स्थिति फिर बन जाएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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