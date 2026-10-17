शनि गोचर: शनि बदलेंगे चाल, इन राशियों पर शुरू होगी साढ़ेसाती और ढैय्या
Shani Gochar: शनि 3 जून 2027 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के इस राशि परिवर्तन से वृषभ, मेष और मीन राशि पर साढ़ेसाती की स्थिति बदलेगी, जबकि कन्या और मकर राशि पर ढैय्या शुरू होने की गणना है।
Shani Gochar: शनि का अगला राशि परिवर्तन 3 जून 2027 को होगा। इस दिन शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर को वक्री अवस्था में वापस मीन राशि में लौट आएंगे। शनि के इस बदलाव से साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति में भी अंतर आएगा। वृषभ राशि के जातकों पर साढ़ेसाती शुरू होगी, जबकि कुंभ राशि वालों को कुछ समय के लिए इससे राहत मिलेगी। हालांकि, अक्टूबर में शनि के मीन राशि में लौटने के बाद यह स्थिति फिर बदल जाएगी।
3 जून से बदलेगा साढ़ेसाती का हिसाब
शनि के मेष राशि में पहुंचने पर वृषभ राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा। मेष राशि वालों पर इसका दूसरा चरण रहेगा, जबकि मीन राशि के जातक अंतिम चरण में होंगे। दूसरी ओर, कुंभ राशि वालों को जून में साढ़ेसाती से राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। लेकिन यह राहत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। शनि के अक्टूबर में मीन राशि में लौटने पर कुंभ राशि के जातक फिर साढ़ेसाती के प्रभाव में आ जाएंगे।
साढ़ेसाती के तीन चरण माने जाते हैं। ज्योतिषीय गणना में शनि की स्थिति चंद्र राशि से देखी जाती है। इसी आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी राशि पर साढ़ेसाती का कौन-सा चरण चल रहा है। हालांकि, केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं का निश्चित दावा नहीं किया जा सकता।
कन्या और मकर राशि वालों के लिए भी बदलाव
शनि के मेष राशि में प्रवेश करने से कन्या और मकर राशि के जातकों पर ढैय्या शुरू होने की गणना है। वहीं, मिथुन और तुला राशि वालों को इससे राहत मिल सकती है। अक्टूबर में शनि के मीन राशि में लौटने के बाद यह स्थिति भी बदल जाएगी। ऐसे में जून में होने वाले गोचर के आधार पर पूरे साल का फलादेश तय करना सही नहीं होगा।
अक्टूबर में फिर मीन राशि में लौटेंगे शनि
शनि 2027 में मेष राशि में प्रवेश करने के बाद वक्री होंगे और फिर मीन राशि में लौट आएंगे। इस बदलाव के कारण साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति कुछ समय के लिए ही बदलेगी। इसलिए शनि के गोचर की दोनों तारीखें महत्वपूर्ण हैं। जून में जहां कुछ राशियों को राहत मिलने की संभावना होगी, वहीं अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति फिर बदल जाएगी।
ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन और न्याय का कारक माना जाता है। मान्यता है कि शनि के प्रभाव के दौरान व्यक्ति को अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि