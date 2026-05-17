Shani Nakshatra Parivartan 2026: त्रिग्रही योग में बदली शनि की चाल, इन राशियों को मिलेगा फायदा
ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। शनि जब भी अपनी चाल या नक्षत्र बदलते हैं तो उसका असर कई राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। इस बार शनि देव ने उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है।
ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। शनि जब भी अपनी चाल या नक्षत्र बदलते हैं तो उसका असर कई राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। इस बार शनि देव ने उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है। अब शनि 9 अक्टूबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं।
ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक, इस बार शनि का नक्षत्र परिवर्तन खास माना जा रहा है क्योंकि उसी समय वृषभ राशि में सूर्य, बुध और चंद्रमा का त्रिग्रही योग भी बना हुआ है। ऐसे में कुछ राशियों को इसका अच्छा असर देखने को मिल सकता है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय राहत देने वाला रह सकता है। पैसों से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। आमदनी बढ़ाने के नए मौके सामने आ सकते हैं।
सरकारी कामों में अटकी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। इस दौरान आत्मविश्वास भी पहले से बेहतर रहेगा। कई लोग अपने फैसले खुद लेने की कोशिश करेंगे और उसका फायदा भी मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह समय करियर के मामले में अच्छा कहा जा सकता है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कुछ लोगों को वेतन बढ़ने की खबर भी मिल सकती है।
काम के सिलसिले में छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसका फायदा आगे चलकर मिल सकता है। अधिकारियों का सहयोग मिलने से रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। नए लोगों से पहचान बढ़ सकती है और भविष्य में वही संपर्क फायदा भी दे सकते हैं।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों में राहत मिलने के संकेत हैं। मानसिक तनाव पहले से कम महसूस हो सकता है। पैसों की स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार दिखाई दे सकता है।
इस दौरान कुछ लोग नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ने से काम करने का तरीका भी बदला हुआ नजर आ सकता है। नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाना पहले से आसान रहेगा।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में राहत देने वाला माना जा रहा है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा भी वापस मिलने के संकेत हैं।
कर्ज या उधार से जुड़ी परेशानी धीरे-धीरे कम हो सकती है। परिवार में पहले से बेहतर माहौल देखने को मिलेगा। रिश्तों में भी मिठास बढ़ सकती है। घर के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मन हल्का महसूस होगा।
क्यों खास माना जा रहा है यह परिवर्तन?
ज्योतिष में शनि की चाल को काफी अहम माना जाता है क्योंकि शनि सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रहों में गिने जाते हैं। ऐसे में उनका असर भी लंबे समय तक बना रहता है। इस बार शनि का रेवती नक्षत्र में जाना और उसी दौरान त्रिग्रही योग बनना ज्योतिष के हिसाब से खास माना जा रहा है।
क्या रखें ध्यान?
हालांकि कुछ राशियों को इसका अच्छा असर मिल सकता है, लेकिन फिर भी किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा। पैसों और काम से जुड़े मामलों में समझदारी से लिया गया फैसला ज्यादा फायदा दे सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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