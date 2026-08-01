19 दिन बाद शनिदेव बदलेंगे नक्षत्र, इन 3 राशियों पर मंडराएंगे संकट के बादल
आज से 19 दिन बाद यानी 20 अगस्त को शनि का बड़ा गोचर होने वाला है। शनि अपना नक्षत्र बदलेंगे और इस दौरान तीन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है।
अगस्त के महीने ने आज दस्तक दे दी है। इस महीने में ज्योतिषीय लिहाज से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं जिसका असर हर एक राशि पर पड़ेगा। आज से 19 दिन बाद यानी 20 अगस्त को शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। इस दिन शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे जोकि बुध से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस नक्षत्र परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा मेष, कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर पड़ेगा। पंडित जी के अनुसार इन राशियों को अक्टूबर तक सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल शनि रेवती नक्षत्र में 9 अक्टूबर तक रहने वाले हैं।
20 अगस्त से सावधान रहें ये तीन राशियां
मेष राशि
शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बाद मंगल की राशि मेष को ज्यादा सावधान रहना है। इस दौरान इस राशि के जातकों को किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना है। जो लोग इस दौरान कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। पहले हर की सारी जानकारी ले लें और इसके बाद ही कोई फैसला लें। बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। साथ ही ऑफिस में काम का प्रेशर ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में गुस्से पर कंट्रोल रखें। छोटा सा विवाद भी बड़ा रूप ले सकता है। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
कर्क राशि
शनि के नक्षत्र परिवर्तन के दौरान चंद्रमा की राशि कर्क को भी परेशानी होगी। इस राशि के जातकों का मानसिक तनाव बढ़ सकता है। किसी भी बात को लेकर ज्यादा सोचने की आदत परेशान कर सकती है। अगर कोई नया काम शुरू करना है तो पहले सारी तैयारी करना ही सही होगा। अगर रिश्ते में किसी भी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो इस दौरान शांत रहें। धैर्य बनाकर रखें। बातचीत करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अगर कहीं ट्रेवल करना है तो सावधानी बरतें। साथ ही अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इस दौरान किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना सही नहीं होगा।
वृश्चिक राशि
इस राशि के जातकों पर भी शनि की नजर पड़ने वाली है। 20 अगस्त से खर्च और बचत के बीत सही बैलेंस बनाकर चलें। फिजूलखर्ची से बचना होगा। पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत ही सोच-समझकर लें। हो सकता है कि आपको रिजल्ट जल्दी ना मिलें। ऐसे में घबराने की बजाय धैर्य बनाकर रखें। इस दौरान किसी से भी फालतू में बहसबाजी करना सही नहीं होगा। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो उसे नजरअंदाज ना करें।
20 अगस्त से 9 अक्टूबर तक करें ये उपाय
1. हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें।
2. जरूरतमंदों की मदद करें।
3. इस दौरान काले तिल और उदड़ की दाल का दान करना अच्छा होगा।
4. सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखें कि किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना किया जाए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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