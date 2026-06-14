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मीन राशि से मेष में जाएंगे शनि, इन 3 राशियों के जीवन में होगी खुशियां ही खुशियां

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Shani Gochar 2027: न्याय प्रिय ग्रह शनि जब भी अपनी चाल में बदलाव करते हैं, राशियों पर पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। कर्मों के फलदाता और न्याय प्रिय शनि के इस गोचर से कुछ राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ हो सकता है।

मीन राशि से मेष में जाएंगे शनि, इन 3 राशियों के जीवन में होगी खुशियां ही खुशियां

Shani Gochar Rashifal Saturn Transit, शनि राशिफल 2027 : शनि कर्मों के फलदाता माने जाते हैं। शनि की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। न्याय प्रिय ग्रह शनि जब भी अपनी चाल में बदलाव करते हैं, राशियों पर पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। इस समय गुरु की मीन राशि में शनि गढ़े गोचर कर रहे हैं। अगले साल 2027 में शनि मीन राशि से मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मेष मंगल ग्रह की राशि है, जिसमें शनि ग्रह 20 अक्टूबर 2027 की सुबह तक विराजमान रहने वाले हैं। कर्मों के फलदाता और न्याय प्रिय शनि के इस गोचर से कुछ राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कर्मों के फलदाता शनि का गोचर किन राशि के जातकों के लिए लाभदायक माना जा रहा है।

मीन राशि से मेष में जाएंगे शनि, इन 3 राशियों के जीवन में होगी खुशियां ही खुशियां

सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर कैसा साबित होगा?

कर्मों के फलदाता शनि ग्रह के मंगल की मेष राशि में गोचर करने से सिंह राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों को पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। करियर में आपके काम की तारीफ होगी और आपका मान-सम्मान भी खूब बढ़ेगा। इस दौरान आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। घर-परिवार की सुख शांति भी बनी रहेगी।

धनु राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर कैसा साबित होगा?

धनु राशि वालों के लिए कर्मों के फलदाता शनि का राशि परिवर्तन बेहद ही फायदेमंद माना जा रहा है। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेहतर होगी। लाइफ पार्टनर का फुल सपोर्ट मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। धन आगमन के योग बन रहे हैं।

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कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर कैसा साबित होगा?

कर्मों के फलदाता शनि के मेष राशि में गोचर से कुंभ राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आप काफी प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। काम पर आपका फोकस बना रहेगा।अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें और काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर रखें। धार्मिक चीजों में मन लगेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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