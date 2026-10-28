अगले 218 दिन 3 राशियों पर शनि रहेंगे मेहरबान, हर कदम पर मिलेगी सफलता
Shani rashi parivartan horoscope: न्यायदेवता शनि इस समय देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि के गोचर में हैं और अगले 218 दिन इसी राशि में भ्रमण करेंगे। जानें शनि गोचर से किन राशियों के किस्मत चमकने के योग बन रहे हैं।
ज्योतिष शास्त्र में शनि को सबसे धीमी गति का ग्रह माना जाता है। मीन राशि में शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को हुआ था और यह 03 जून 2027 तक यानी करीब अगले 218 दिन तक रहेंगे। हालांकि बीच-बीच में कुछ समय के लिए शनि की स्थिति में वक्री होने के कारण बदलाव होता रहा है। इस समय मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा यानी शिखर चरण चल रहा है। वर्तमान में शनि मीन राशि (लग्न) पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। साढ़ेसाती के प्रभाव के कारण जहां मीन राशि पर मानसिक और शारीरिक परेशानियों का संकेत है, वहीं यह गोचर कई राशियों के लिए वरदान समान भी साबित हो सकता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि अक्सर शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय या डर आता है। लेकिन शनि हर समय खराब या अनिष्टकारी परिणाम नहीं देते हैं। पंडित का कहना है कि साढ़ेसाती और ढैय्या में शनि के परिणाम खराब हो सकते हैं लेकिन जब गोचर करते हैं कुछ राशियों पर अपनी कृपा दृष्टि भी रखते हैं। इस समय शनि की तीन राशियों पर मेहरबान हैं। शनि मीन राशि में गोचर करते हुए वृषभ, मकर और तुला राशि वालों को खूब फायदा करा सकते हैं। जानें इन राशियों को किस तरह के लाभ होंगे।
वृषभ राशि:
वृषभ राशि वालों को इस समय करियर में अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता हासिल हो सकती है। इस समय आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। किसी सकारात्मक समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के सदस्य आपसी तालमेल में वृद्धि का अनुभव करेंगे। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिहाज से समय अनुकूल रहने वाला है।
मकर राशि:
शनि मकर राशि के ही स्वामी हैं। मकर राशि के लिए शनि धन के नए रास्ते खोल सकते हैं। पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसों की प्राप्ति होगी। नौकरी या व्यवसाय में अनुकूल मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से चौकरी-चाकरी की स्थिति में सुधार हो सकता है। सरकारी तंत्र का भरपूर लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और आपको नई जिम्मेदारी या प्रमोशन आदि भी मिल सकता है। आय में वृद्धि के संकेत हैं।
तुला राशि:
तुला राशि के लिए शनि का मीन गोचर अत्यंत शुभ फलदायी रहने वाला है। इस समय शनि आपको अच्छे कर्मों का फल प्रदान कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिल सकता है। किसी अटके हुए कार्य को गति प्राप्त हो सकती है। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन परास्त होंगे। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल होने की संभावना है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान