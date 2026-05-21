2054 तक शनि कब-कब बदलेंगे राशि? जानें किस पर रहेगी साढ़ेसाती और ढैय्या

Shani ki Sade Sati aur dhaiya: ज्योतिषशास्त्र में शनि को विशेष स्थान प्राप्त है। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल चलते हैं। शनि के राशि परिवर्तन को ज्योतिष में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि ढाई साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं।

ज्योतिषशास्त्र में शनि को विशेष स्थान प्राप्त है। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल चलते हैं। शनि के राशि परिवर्तन को ज्योतिष में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि ढाई साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। शनि के राशि परिवर्तन से किसी राशि पर शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या शुरू हो जाती है तो किसी राशि से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव खत्म हो जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति पर जीवन में एक न एक बार शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या जरूर लगती है।

आइए जानते हैं शनि 2054 तक कब-कब बदलेंगे अपनी चाल और किस राशि में कब शुरू होगी शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या…

शनि 29 मार्च 2025 से मीन राशि में हैं।

2027- जून 3, 2027, बृहस्पतिवार को 06:23 ए एम बजे मेष राशि में प्रवेश करेंगे।

2027 में शनि वक्री भी होंगे- अक्टूबर 20, 2027, बुधवार को 06:05 ए एम बजे शनि मीन राशि में वक्री हो जाएंगे।

2028- फरवरी 23, 2028, बुधवार को 08:00 पी एम बजे शनि मार्गी होकर फिर से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2029- अगस्त 8, 2029, बुधवार को 01:19 पी एम बजे शनि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अक्टूबर 5, 2029, शुक्रवार को 03:46 पी एम बजे शनि वक्री होकर फिर से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2030-

अप्रैल 17, 2030, बुधवार को 09:35 ए एम बजे शनि मार्गी होकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2032- मई 31, 2032, सोमवार को 03:46 ए एम बजे शनि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2034- जुलाई 13, 2034, बृहस्पतिवार को 05:39 ए एम बजे शनि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2036- अगस्त 27, 2036, बुधवार को 10:27 पी एम बजे शनि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2038- अक्टूबर 22, 2038, शुक्रवार को 07:26 पी एम बजे शनि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2039- अप्रैल 5, 2039, मंगलवार को 05:11 पी एम बजे शनि वक्री होकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जुलाई 13, 2039, बुधवार को 05:28 ए एम बजे शनि मार्गी होकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2041- जनवरी 29, 2041, मंगलवार को 12:23 पी एम बजे शनि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फरवरी 5, 2041, मंगलवार को 05:46 ए एम बजे शनि कन्या राशि में वक्री हो जाएंगे। सितम्बर 26, 2041, बृहस्पतिवार को 08:21 ए एम बजे तुला राशि में मार्गी हो जाएंगे।

2043- दिसम्बर 12, 2043, शनिवार को 12:43 ए एम बजे शनि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2044 जून 23, 2044, बृहस्पतिवार को 05:11 ए एम बजे शनि वक्री होकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगस्त 30, 2044, मंगलवार को 09:09 ए एम बजे शनि मार्गी होकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2046- दिसम्बर 8, 2046, शनिवार को 12:44 ए एम बजे शनि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2049- मार्च 6, 2049, शनिवार को 04:59 पी एम बजे शनि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जुलाई 10, 2049, शनिवार को 12:44 ए एम बजे शनि वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिसम्बर 4, 2049, शनिवार को 08:25 ए एम बजे शनि मार्गी होकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2052- फरवरी 25, 2052, रविवार को 05:01 ए एम बजे शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

2054- मई 14, 2054, बृहस्पतिवार को 10:50 पी एम बजे शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सितम्बर 2, 2054, बुधवार को 01:56 ए एम बजे शनि वक्री होकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फरवरी 5, 2055, शुक्रवार को 08:13 पी एम बजे शनि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे।

किस राशि में कब शुरू होगी शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या... मेष राशि साढे़साती - 29 मार्च 2025 से 31 मई 2032 तक

ढैय्या- 13 जुलाई 2034 से 27 अगस्त 2036 तक - 12 दिसंबर 2043 से 8 दिसंबर 2046 तक

वृषभ राशि साढे़साती - 3 जून 2027 से 13 जुलाई 2034 तक ढैय्या- 27 अगस्त 2036 से 22 अक्टूबर 2038 तक

मिथुन राशि साढ़ेसाती - 8 अगस्त 2029 से 27 अगस्त 2036 तक ढैय्या- 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक - 22 अक्टूबर 2038 से 29 जनवरी 2041 तक

कर्क राशि साढ़ेसाती - 31 मई 2032 से 22 अक्टूबर 2038 तक

ढैय्या- 29 अप्रैल 2022 स 29 मार्च 2025 तक - 29 जनवरी 2041 से 12 दिसंबर 2043 तक

सिंह राशि साढ़ेसाती - 13 जुलाई 2034 से 29 जनवरी 2041 तक ढैय्या- 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक -12 दिसंबर 2043 से 8 दिसंबर 2046 तक

कन्या राशि साढ़ेसाती - 27 अगस्त 2036 से 12 दिसंबर 2043 तक ढैय्या- 3 जून 2027 से 8 अगस्त 2029 तक

तुला राशि साढ़ेसाती - 22 अक्टूबर 2038 से 8 दिसंबर 2046 तक ढैय्या- 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक - 8 अगस्त 2029 से 31 मई 2033 तक

वृश्चिक राशि साढे़साती - 28 जनवरी 2041 से 3 दिसंबर 2049 ढैय्या- 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक - 31 मई 2032 से 13 जुलाई 2034 तक

धनु राशि साढ़ेसाती - 12 दिसंबर 2043 से 3 दिसंबर 2049 तक ढैय्या- 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक - 13 जुलाई 2034 से 27 अगस्त 2036 तक

मकर राशि साढ़ेसाती - 26 जनवरी 2017 से 29 मार्च 2025 तक

ढैय्या- 3 जून 2027 से 8 अगस्त 2029 तक - 27 अगस्त 2036 से 22 अक्टूबर 2038 तक

कुंभ राशि साढ़ेसाती - 24 जनवरी 2020 से 3 जून 2027 तक

ढैय्या- 8 अगस्त 2029 से 31 मई 2032 तक - 22 अक्टूबर 2038 से 29 जनवरी 2041 तक

मीन राशि साढ़ेसाती - 29 अप्रैल 2022 से 8 अगस्त 2029 तक ढैय्या - 31 मई 2032 से 13 जुलाई 2034 तक - 29 जनवरी 2041 से 12 दिसंबर 2043 तक