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इस साल शनि वक्री हो या अस्त राहु और शनि के कारण पूरे साल इन दो राशियों के लिए बदलाव होंगे, क्या-क्या झेलना होगा

May 05, 2026 01:18 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यह साल किसी भी राशि के लिए कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये दो राशियों तो साल भर परेशान रहेंगी। इन राशियों के लिए इस साल के आखिर तक परेशानी वाले दिन इंतजार कर रहे हैं। वजह साफ है शनि और राहु के केतु के कारण।

इस साल शनि वक्री हो या अस्त राहु और शनि के कारण पूरे साल इन दो राशियों के लिए बदलाव होंगे, क्या-क्या झेलना होगा

यह साल किसी भी राशि के लिए कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये दो राशियों तो साल भर परेशान रहेंगी। इन राशियों के लिए इस साल के आखिर तक परेशानी वाले दिन इंतजार कर रहे हैं। वजह साफ है शनि और राहु के केतु के कारण। जिन राशियों में ये दो छाया ग्रह होंगे और साथ में शनि भी बैठा होगा, तो फिर ऐसी राशियों के लिए परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। हम जिन राशियों की बात कर रहे हैं, वो हैं कुंभ और सिंह। आइए जानते हैं कि इन दो राशियों के लिए क्यों परेशानियां आएंगी और इन राशियों की लाइफ पर क्या असर होगा।

आइए जानते हैं हम किन राशियों की बात कर रहे हैं?


इन राशियों में सूर्य के स्वामी वाली सिंह राशि है और एक शनि के स्वामी वाली कुंभ राशि है। दोनों के लिए दिक्कतें इसलिए भी हैं, क्योंकि सिंह राशि पर शनि की ढ़ैय्या चल रही है, वहीं कुंभ पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। दूसरा कारण है कि सिंह राशि में केतु बैठें हैं, केतु और शनि के कारण इस राशि के लोग साल के आखिर तक परेशान रहेंगे। अब दूसरी राशि की बात करें तो इनमें शनि की कुंभ राशि है, जिसमें राहु बैठे हैं, इसलिए इस राशि में राहु और शनि एक साथ है, इसलिए इस राशि के लोगों के साथ भी परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेंगी।

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सिंह राशि पर क्या असर होगा?

सिंह राशि के लिए धन और पैसों से जुड़ी चीजें हाथ से फिसलती हुई दिखेंगी। इस राशि के इनकम के साधन कम हो सकते हैं, आपके पास आता हुआ पैसा जताा हुआ दिखेगा, इसलिए फैसले सोच समझकर लें, जल्दबाजी ना दिखाएं। प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ में परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी से काम करेंगे, तो सफल होंगे।

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कुंभ राशि के लिए भी परेशानियां कम नहीं होंगी?

कुंभ राशि के लिए दिक्कतें कम होंगी। इस राशि के इनकम वाले पार्ट पर असर तो होगा, साथ ही रिश्ते जो पहले से खराब हुए थे, वो भी अभी सुधरते नजर नहीं आएंगे। शनि और राहु आपकी बुद्धि को हर लेंगे, जिससे फैसले सही से नहीं ले पाएंगें। कुंभ राशि के स्वामी शनि है, इसलिए अनुशासित रहें, हनुमान जी की पूजा से दिक्कतें कम हो सकती हैं?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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