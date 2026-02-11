Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani gochar nakshatra parivartan may 2026 3 zodiac get lucky by shani dev kripa rashifal in hindi
शनि का नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए लाएगा शुभ योग, मई में शनि मीन में रहकर बदलेंगे नक्षत्र

शनि का नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए लाएगा शुभ योग, मई में शनि मीन में रहकर बदलेंगे नक्षत्र

संक्षेप:

Shani Nakshatra Parivartan 2026 Horoscope: शनि न्यायाधीश कहे जाते हैं, ये धीमी चाल से चलते हैं और सभी राशियों के कर्मों का हिसाब करते हैं। शनि अभी मीन राशि में हैं और 17 मई 2026 को वे नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं।

Feb 11, 2026 09:19 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Shani Nakshatra Parivartan 2026 Horoscope: शनि न्यायाधीश कहे जाते हैं, ये धीमी चाल से चलते हैं और सभी राशियों के कर्मों का हिसाब करते हैं। शनि अभी मीन राशि में हैं और 17 मई 2026 को वे नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इसके अलावा शनि के रूप में जाने जाते हैं और वह सबसे धीमी गति से चाल चलने वाले ग्रह हैं। वर्तमान में शनि मीन राशि में रहेंगे और अगले साल 2027 तक मीन राशि में रहेंगे, इसके बाद 2027 के आखिर में शनि राशि परिवर्तन कर मेष राशि में जाएंगे। शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं, इस समय में सभी राशियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो गुस्सा कम से कम दिखाएं और पुरानी बातों को सही करें। कई राशियों को इस परिवर्तन से दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहां हम बता रहे हैं उन राशियों के बारे में जो शनि से लाभ पाएंगी। आइए जानें शनि के इस परिवर्तन का शुभ प्रभाव किन राशियों पर

सिंह राशि के लिए भी शुभ लाभ

सिंह राशि वालों के लिए शुभ लाभ का योग रहेगा, एक तो आपके साथ अच्छा होगा और आपको नौकरी और बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे। आपके लिए समय उत्तम रहने वाला है। आपकी सेविंग आपको एक मजबूत आधार देंगी। आप प्रमोटर्स के जरिए भी पैसा पाएंगे, सरकारी नौकरी लगने के भी चांस आपके ज्यादा हैं।

ये भी पढ़ें:6 ग्रह 28 फरवरी को एक लाइन में, ग्रह अलाइनमेंट से 3 राशियों के लिए अच्छे बदलाव
ये भी पढ़ें:30 साल बाद शनि का महागोचर, नीच राशि में जाएंगे,किन 4 राशियों को देंगे वरदान
ये भी पढ़ें:शनि की साढ़ेसाती से लेकर सोमवती अमावस्या तक होती है पीपल के पेड़ की पूजा

धनु राशि वालों के लिए बिजनेस में तरक्की

आपको बता दें कि शनि मीन राशि में हैं। शनि मीन राशि में रहकर जो नक्षत्र बदल रहे हैं, उससे धनु राशि वालों के लिए बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे। आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आप लोगों को विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। आपके टारगेट पूरे होंगे। किसी वजह से जो काम पहले नहीं हो पा रहे थे, वो भी सपना आप पूरा कर पाएंगे।

मकर राशि वालों के लिए लाभ के योग

मकर राशि वालों को शनिदेव अच्छा रिजल्ट देंगे। इन राशि के लोगों को शनिदेव कोर्ट के मामलों में लाभ कारएंगे। लवलाइफ में भी आपके लिए अच्छे योग हैं। इसलिए इस समय विवाह आदि तय हो सकती है। आपके लिए विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। आपको इस समय आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहना होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Shani Dev Shani gochar Astrology Today In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;