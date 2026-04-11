Shani Gochar 2026: 17 अप्रैल से बदलेगी शनि की चाल, इन 3 राशियों के लिए बढ़ेगी टेंशन
Shani Nakshatra Gochar 2026: अप्रैल के महीने में शनि एक अहम बदलाव करने जा रहे हैं, जिसका असर कई राशियों पर देखने को मिल सकता है। 17 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे।
Shani Nakshatra Gochar 2026: अप्रैल के महीने में शनि एक अहम बदलाव करने जा रहे हैं, जिसका असर कई राशियों पर देखने को मिल सकता है। 17 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में इसे नक्षत्र पद परिवर्तन कहा जाता है और यह बदलाव करीब एक महीने तक प्रभाव में रहेगा। ज्योतिष के अनुसार, शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। ये धीरे-धीरे असर दिखाते हैं, लेकिन असर गहरा होता है। ऐसे में इस बार का गोचर खासतौर पर करियर, पैसा और रिश्तों पर असर डाल सकता है। कुछ राशियों को इस दौरान थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जा रही है।
आइए जानते हैं, शनि के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को रहना होगा सावधान-
मेष राशि- मेष राशि के लोगों को इस समय जल्दबाजी से बचने की जरूरत है। छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। खासकर बिजनेस या कानूनी मामलों में कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। सेहत को लेकर भी लापरवाही न करें।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। काम के मोर्चे पर उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे तनाव बढ़ सकता है। ऑफिस में सीनियर और जूनियर दोनों के साथ तालमेल बिगड़ने की संभावना है। पैसों के मामले में भी सावधानी जरूरी है।
मीन राशि- मीन राशि के लोगों को मानसिक रूप से थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। बेवजह की चिंता और ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। रिश्तों में गलतफहमी से बचना जरूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है। सेहत पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
क्यों अहम है यह बदलाव शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन सामान्य घटना नहीं माना जाता। इसका असर धीरे-धीरे लेकिन लंबे समय तक बना रहता है। यह गोचर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम देता है। इस दौरान धैर्य रखना सबसे जरूरी माना जाता है। बिना सोचे-समझे लिए गए फैसले परेशानी बढ़ा सकते हैं, जबकि शांत दिमाग से लिए गए कदम आगे चलकर फायदे में बदल सकते हैं।
क्या करें इस दौरान- इस समय जल्दबाजी से बचना और हर फैसला सोच-समझकर लेना जरूरी है। कामकाज में अनुशासन बनाए रखें और रिश्तों में संयम से बात करें। अगर आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मुश्किल समय भी धीरे-धीरे संभल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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