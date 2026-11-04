नीच राशि मेष में आ रहे शनि, हर कदम पर इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान

Shani Gochar 2027: शनि अपनी नीच राशि मेष में 29 वर्ष के बाद फिर से गोचर करने वाले हैं। शनि का मेष राशि में गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली घटना मानी गई है। जानें ज्योतिर्विद से शनि के मेष गोचर के दौरान क्या बरतें सावधानी।

Saturn Transit in aries 2027: न्याय देवता शनि इस समय गुरु की मीन राशि में हैं। अप्रैल 1998 के बाद शनि 29 वर्ष बाद 2027 में अपनी नीच राशि मेष में गोचर करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि और मंगल परस्पर शत्रु माने गए हैं। शनि किसी भी राशि में करीब ढाई साल रहते हैं। 03 जून 2027 को शनि मेष राशि में आ जाएंगे। लेकिन बीच में शनि वक्री होंगे जिसके कारण शनि की मीन राशि में वापसी होगी। फिर फरवरी 2027 में शनि पूर्ण रूप से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय शनि के मेष गोचर के बारे में बताते हैं कि शनि की मेष राशि में नीच का माना जाता है। शनि इस राशि में लगभग 20 डिग्री पर रहते हैं। मेष गोचर काल में नीच होने के कारण शनि का प्रभाव कम हो जाता है। इस दौरान ऊर्जा और गति का टकराव माना जाता है। इसलिए शनि के मेष गोचर के दौरान जातकों को कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। इस समय व्यक्ति में जल्दबाजी और सुस्ती दोनों रह सकती हैं। जानें शनि के मेष राशि परिवर्तन के दौरान किन 5 बातों का रखें ध्यान।

बनता है ऊर्जा और गति टकराव का संयोग: पंडित नरेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में मेष को अग्नि तत्व और तेज राशि माना जाता है, जबकि शनि सबसे धीमी गति के ग्रह हैं। दोनों के स्वभाव में अंतर होने के कारण लोगों के अंदर जल्दबाजी और सुस्ती दोनों रहते हैं।

तकनीकी बदलाव का समय शनि गोचर: पंडित जी के अनुसार, शनि का मेष राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यह तकनीकी बदलाव का समय होता है। जब शनि 29 वर्ष पूर्व मेष राशि में आए थे, उस समय इंटरनेट आदि तकनीकी चीजों का बहुत तेजी से विस्तार देखने को मिला था। ज्योतिर्विद आगे कहते हैं कि इस दौरान कुछ चीजों में अच्छा बदलाव हुआ था लेकिन कुछ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस दौरान लोगों की नौकरियों में परेशानियां देखने को मिली थीं। संघर्ष का दौर था। अब 2027 में शनि के मेष गोचर से तकनीकी बदलाव के कारण उथल-पुथल की स्थिति बन सकती है। नए नेतृत्व की स्थिति भी बनने की संभावना है। इस दौरान मुख्य रूप से बदलाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह परिवर्तन नकारात्मक ही हो, सकारात्मक बदलाव भी हो सकता है।

शनि के मेष गोचर के दौरान 5 बातें रखें ध्यान: 1. आक्रामकता बढ़ सकती है: पंडित जी कहते हैं कि शनि के मेष गोचर से लोगों में आक्रामकता बढ़ सकती है। इस दौरान स्वभाव में गुस्सा या क्रोध अधिक रह सकता है। इसलिए मेष गोचर काल में कार्यों को शांत होकर निपटाएं और धैर्य से काम लेना बेहतर रहेगा।

2. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें: एस्ट्रोलॉजर उपाध्याय के अनुसार, मेष गोचर काल में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं, खास तौर पर दिल से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय अपने खान-पान को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

3. नौकरी से जुड़ी दिक्कतें: शनि के मेष राशि परिवर्तन के दौरान नौकरी में परेशानियां आ सकती हैं। इस समय व्यावसायिक तौर पर भी उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से काम करना और उच्चाधिकारियों के साथ वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा।

4. धन से जुड़ी परेशानी: इस समय जातकों को धन से जुड़ी परेशानी रह सकती हैं। आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय पैसों से जुड़े किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाएं, वरना नुकसान हो सकता है।

5. पारिवारिक समस्याएं आएंगी: शनि के प्रभाव के कारण मेष गोचर काल में परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल में कमी आ सकती है। इस दौरान लोग गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए परिवार से जुड़ा कोई भी मुद्दा शांत होकर निपटाएं और गुस्से में कोई भी फैसला लेने से बचें।