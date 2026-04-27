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2027 में शनि बदलेंगे राशि, मंगल की राशि में गोचर, शनि की साढ़ेसाती वाली राशियों पर डबल इफेक्ट

Apr 27, 2026 02:50 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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मेष राशि वालों पर शनि और मंगल का डबल अटैक पड़ने वाला है। अगले साल 2027 में शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनि का यह राशि परिवर्तन ऐसे समय में हो रहा है जब शनि मंगल की राशि में जा रहे हैं। आइए जानें इससे साल 2027 में क्या प्रभाव होगा। 

2027 में शनि बदलेंगे राशि, मंगल की राशि में गोचर, शनि की साढ़ेसाती वाली राशियों पर डबल इफेक्ट

मेष राशि वालों पर शनि और मंगल का डबल अटैक पड़ने वाला है। अगले साल 2027 में शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनि का यह राशि परिवर्तन ऐसे समय में हो रहा है जब शनि मंगल की राशि में जा रहे हैं। आइए जानें इससे साल 2027 में क्या प्रभाव होगा।ज्योतिषीय दृष्टि से साल 2027 मेंशनि का यह एक बड़ा बदलाव कहा जाएगा। क्योंकि शनि और मंगल की जोड़ी को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन साल 2027 से शनि और मंगल अगले ढ़ाई साल तक इस राशि में रहेंगे। ग्रहों के न्यायाधीश शनि देव अपनी चाल बदलते हुए जून 2027 में मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि का यह राशि परिवर्तन कई राशियों के जीवन में बड़ा उतार-चढ़ाव ला सकता है।

शनि और मंगल का किसे होगा लाभ

मेष राशि में शनि का यह गोचर तरक्की, स्थिरता और सफलता भी कई राशियों के लिए लाएगाष आपके लिए नए काम के दवाजे खुलेंगे। मेहनत और अनुशासन अपनाने वालों को शनि विशेष फल देते हैं। मेष, मीन और वृष राशि वालों को इस समय खास ध्यान देना होगा। इन तीजोंन राशियों को धैर्य, मेहनत और नैतिकता से ही आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। आपको किसी की बुरा करने से बचना होगा और किसी के लिए भी धोखा देने से बचें, दूसरों की भलाई करें, इससे आपको लाभ होगा। शनि का 2027 का यह परिवर्तन कई लोगों के जीवन में नई दिशा तय करेगा।

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किन राशियों पर साढ़ेसाती का कौन सा चरण

शनि गोचर से कई राशियों के लिए ऐसे में साढ़ेसाती का गणित बदलेगा, इससे कई राशियों को लाभ तो कई राशियों के लिए दिक्कत होगी। ।शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही साढ़ेसाती और ढैय्या का नया चक्र शुरू होगा, कई राशियों को पर शनि साढ़ेसाती का पहला, तो कई पर दूसरा और कई पर तीसरा चरण शुरु होगा। वृषभ राशि पर शनि के मेष में आते ही वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। वहीं कुंभ पर साढ़ेसाती खत्म हो जाएगा और मीन पर शनि की साढ़ेसाती रहेगी। ऐसे समय में लोगों को मानसिक दबाव, आर्थिक संतुलन और रिश्तों में प्यार और बैलेंस की जरूरत होगी। मेष राशि के जातकों के लिए साढ़ेसाती का दूसरा और सबसे प्रभावशाली चरण शुरू होगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


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कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


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