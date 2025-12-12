नए साल में शनि का कोई गोचर नहीं, लेकिन साल 2027 में शनि का बड़ा गोचर, इन राशियों पर शनि की टेढ़ी नजर

संक्षेप: Shani Gochar 2026: नया साल 2026 आने को है। इस साल 2026 में न्याय और कर्मफलदाता शनिदेव किसी को परेशान नहीं करेगें। दरअसल इस साल शनि का कोई गोचर नहीं होगा।

Shani Gochar 2026: नया साल 2026 आने को है। इस साल 2026 में न्याय और कर्मफलदाता शनिदेव किसी को परेशान नहीं करेगें। दरअसल इस साल शनि का कोई गोचर नहीं होगा। शनि अभी मीन राशि में है और 2026 में भी मीन राशि में रहेंगे। शनि 2026 साल में नहीं अगले साल 2027 परिवर्तन करने जा रहे हैं। साल 2027 का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। साल 2027 में शनि मेष राशि में जाएंगे। शनि के मेष राशि में शनि का 2027 होने वाला गोचर सामान्य नहीं है, यह एक बड़ा गोचर होगा। जिसका असर कई राशियों पर होगा और इससे शनि साढ़ेसाती के समीकरण भी बिगड़ जाएंगे। कर्क, कन्या, तुला, धनु राशियों पर 2027 में बहुत असर होगा। इस राशि के लोगों को सावधन रहना होगा और सोच समझकर ही फैसले लेने होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसे काम करेंगे शनि देव शनि आपको अनुशासन में जीना और मेहनत करना सिखा जाता है। यह पहले आपको अकेला करता है और इमोशनली सभी आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए इस दौरान अधिकतर राशि वालों को अपना व्यवहार, वाणी सही रखने चाहिए, बिजनेस और नौकरी में रिस्क ना लें। शनि वित्त पर अचानक लगाम कस देता है।

किन राशियों पर रहेगी शनि की टेढ़ी नजर कर्क राशि के लोगों के लिए शनि का मेष राशि में जाना बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इस राशि के लोगों को इमोशनली काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2027 में चंद्रमा की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी।

कन्या राशि के लोगों के लिए शनि परेशानी लाएंगे। इस राशि के लोगों लवलाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ में दिक्कत होगी। पैसों से जुड़ी दिक्कत, लोन भी रह सकता है। इस समय कन्या राशि के लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा।

तुला राशि के लोगों को ऑफिशियल लाइफ में दिक्कत होगी, परसनल लाइफ में पार्टनर से आपकी नहीं बनेगी। आर्थिक तौर पर भी एक के बाद एक नुकसान होंगे।

धनु राशि- 2027 में इस राशि के लोगों के लिए तनाव बड़ी समस्या रहेगी, हेल्थ के लिहाज से भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। किसी भी तरह का रिस्क ना लें और सोच समझकर फैसले लें।