शनि बदलेंगे चाल, इन राशियों पर शुरू होगी साढ़ेसाती-ढैय्या; कुंभ को मिलेगी राहत
शनि 3 जून 2027 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर 2027 को फिर मीन राशि में लौट आएंगे। शनि के इस राशि परिवर्तन से मेष, वृषभ और मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती की स्थिति बदलेगी, जबकि कुंभ राशि वालों को कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है।
Shani Gochar: साल 2027 में शनि का राशि परिवर्तन कई राशियों के लिए अहम रहने वाला है। जून में शनि के मेष राशि में जाते ही साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति बदल जाएगी। कुछ राशियों पर इसका नया चरण शुरू होगा, तो कुछ को थोड़े समय के लिए राहत मिल सकती है। खास बात यह है कि शनि का यह बदलाव लंबे समय तक एक जैसा नहीं रहेगा। अक्टूबर में शनि फिर मीन राशि में लौट आएंगे। ऐसे में मेष, वृषभ और मीन राशि वालों के लिए यह साल खास रह सकता है। कुंभ राशि वालों को भी कुछ समय के लिए राहत मिलने के संकेत हैं।
जून में शनि बदलेंगे राशि
शनि 3 जून 2027 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 9 अगस्त को वक्री होंगे और 20 अक्टूबर को फिर मीन राशि में लौट आएंगे। शनि के इस बदलाव से साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति में भी फेरबदल होगा। ज्योतिष में शनि को कर्म और मेहनत का कारक माना जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार फल देते हैं। इसी वजह से शनि के राशि बदलने पर लोगों की नजर रहती है। साल 2027 में शनि का मेष राशि में जाना और फिर मीन में लौटना कई राशियों के लिए अलग-अलग स्थितियां बना सकता है।
मेष राशि वालों के लिए बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां
मेष राशि वालों पर जून 2027 से साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू होगा। इस दौरान कामकाज से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ने के संकेत माने जा रहे हैं। नौकरी करने वालों को अपने काम में ज्यादा समय देना पड़ सकता है। जिन लोगों के काम लंबे समय से अटके हैं, उन्हें उन्हें पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। कारोबार करने वालों को भी सोच-समझकर फैसले लेने होंगे। किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले उसकी तैयारी कर लेना बेहतर रहेगा। हालांकि, शनि की साढ़ेसाती का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को नुकसान होगा। कुंडली में शनि की स्थिति के आधार पर फल अलग-अलग हो सकते हैं।
वृषभ राशि वालों पर भी शुरू होगी साढ़ेसाती
वृषभ राशि वालों के लिए भी जून से स्थिति बदलने वाली है। शनि के मेष राशि में प्रवेश करने पर इस राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा। ऐसे में नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। इस दौरान खर्चों पर नजर रखना और जरूरी काम समय पर पूरा करना फायदेमंद रहेगा। नौकरी बदलने या कारोबार में बड़ा निवेश करने की सोच रहे लोगों को हर पहलू पर विचार करना चाहिए। हालांकि, अक्टूबर में शनि के वापस मीन राशि में आने से यह स्थिति फिर बदल जाएगी।
मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का गोचर अहम
मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती पहले से चल रही है। जून में शनि के मेष राशि में जाने से कुछ समय के लिए स्थिति बदलेगी, लेकिन 20 अक्टूबर को उनके मीन राशि में लौटने पर साढ़ेसाती फिर जारी रहेगी। इस राशि के लोगों के लिए कामकाज और निजी जिम्मेदारियों के लिहाज से साल का दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी काम में रुकावट आने पर उसे टालने के बजाय पूरा करने की कोशिश करनी होगी। नौकरी और कारोबार से जुड़े फैसलों में भी धैर्य रखना जरूरी होगा।
कुंभ राशि वालों को मिलेगी कुछ समय के लिए राहत
कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मेष राशि में जाना राहत देने वाला बदलाव होगा। 3 जून को शनि के राशि परिवर्तन के साथ इस राशि से साढ़ेसाती समाप्त होने की गणना है। हालांकि, यह राहत कुछ समय के लिए ही रहेगी। 20 अक्टूबर को शनि के वापस मीन राशि में आने पर साढ़ेसाती फिर शुरू हो जाएगी। इस बीच कुंभ राशि के लोग अपने अधूरे काम पूरे करने और आगे की योजनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। जिन कामों में लंबे समय से समय लग रहा है, उन्हें व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है।
सिंह, कन्या और मकर राशि पर भी पड़ेगा असर
शनि के मेष राशि में रहने पर सिंह राशि वालों पर ढैय्या नहीं रहेगी। लेकिन अक्टूबर में शनि के मीन राशि में लौटने पर यह स्थिति फिर बन सकती है। वहीं, कन्या और मकर राशि वालों पर मेष में शनि के गोचर के दौरान ढैय्या शुरू होने की गणना है। शनि की वापसी के बाद इन राशियों की स्थिति भी बदल जाएगी। ऐसे में 2027 में शनि की चाल को लेकर एक ही तरह का फल पूरे साल लागू नहीं होगा। जून से अक्टूबर के बीच बनने वाले योग अलग होंगे और इसके बाद स्थिति बदल जाएगी।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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