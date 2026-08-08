शनि गोचर 2027: शनि के मेष में प्रवेश करते ही बदल जाएगी इन राशियों की स्थिति, जानें किस पर रहेगी साढ़ेसाती-ढैय्या
Shani Gochar 2027: 3 जून 2027 को शनिदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के साथ साढ़ेसाती और ढैया का चक्र बदल जाएगा। वृषभ राशि पर साढ़ेसाती शुरू होगी, कुंभ राशि को इससे राहत मिलेगी, जबकि मीन और मेष राशि के जातक साढ़ेसाती के अलग-अलग चरणों में रहेंगे।
Shani Gochar 2027: ज्योतिष में शनि देव को कर्मफलदाता और न्याय के देवता माना जाता है। शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका असर केवल एक-दो राशियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सभी 12 राशियों के जीवन पर किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। साल 2027 में होने वाला शनि का गोचर भी ऐसा ही एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार 3 जून 2027 को शनिदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि शनि की नीच राशि मानी जाती है। ऐसे में इस गोचर को सामान्य गोचर की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शनि की नीच स्थिति के कारण कई लोगों को करियर, नौकरी, व्यापार, आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन में धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं इस गोचर के साथ साढ़ेसाती और ढैया का चक्र भी बदल जाएगा। वृषभ राशि पर साढ़ेसाती की शुरुआत होगी, जबकि कुंभ राशि के जातकों को साढ़ेसाती से राहत मिल जाएगी। मीन, मेष और वृषभ राशि के जातक साढ़ेसाती के अलग-अलग चरणों से गुजरेंगे। ऐसे में शनि का यह राशि परिवर्तन वर्ष 2027 के सबसे अहम ज्योतिषीय घटनाक्रमों में शामिल माना जा रहा है।
कब होगा शनि का राशि परिवर्तन?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार 3 जून 2027 को शनिदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में शनि नीच के माने जाते हैं। इसलिए इस गोचर का प्रभाव सामान्य से अधिक देखने को मिल सकता है।
किस राशि पर रहेगा साढ़ेसाती का कौन-सा चरण?
मीन राशि- साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण।
मेष राशि- साढ़ेसाती का दूसरा चरण।
वृषभ राशि- साढ़ेसाती का पहला चरण, यानी साढ़ेसाती की शुरुआत।
किस राशि की साढ़ेसाती होगी समाप्त?
शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि के जातकों की साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी। लंबे समय से चल रहा शनि का प्रभाव खत्म होने से कई लोगों को राहत मिल सकती है।
किन राशियों पर रहेगी शनि की ढैया?
शनि गोचर के बाद कन्या और मकर राशि के जातक शनि की ढैया के प्रभाव में रहेंगे। इस दौरान किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी से बचने और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
शनि के नीच होने का क्या माना जाता है असर?
ज्योतिष में मेष राशि शनि की नीच राशि मानी गई है। मान्यता है कि इस स्थिति में शनि के प्रभाव से लोगों को अपने कार्यों में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। नौकरी, कारोबार, धन संबंधी मामलों और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संयम और अनुशासन बनाए रखना जरूरी माना जाता है। हालांकि कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार इसके परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय क्या कहते हैं?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार 3 जून 2027 का शनि गोचर पूरे देश-दुनिया के साथ सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस गोचर के बाद वृषभ राशि पर साढ़ेसाती शुरू होगी, कुंभ राशि इससे मुक्त हो जाएगी, जबकि मीन, मेष और वृषभ राशि के जातक साढ़ेसाती के विभिन्न चरणों में रहेंगे। मेष में शनि के नीच होने के कारण इस गोचर को विशेष महत्व दिया जा रहा है। यह समय धैर्य, अनुशासन और सोच-समझकर फैसले लेने का रहेगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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