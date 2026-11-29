Shani Gochar 2027 Saturn Transit in Aries साल 2027 में शनि तीन बार अपनी चाल और राशि बदलेंगे। 3 जून को शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 9 अगस्त को वक्री होंगे और 20 अक्टूबर को दोबारा मीन राशि में लौट आएंगे।

आइए जानते हैं, 2027 में शनि की चाल बदलने से किन 8 राशियों पर क्या असर पड़ेगा। 2027 में कब-कब बदलेगी शनि की चाल? साल 2027 की शुरुआत में शनि मीन राशि में रहेंगे। 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 9 अगस्त को शनि वक्री होंगे। वक्री चाल चलते हुए 20 अक्टूबर 2027 को दोबारा मीन राशि में पहुंच जाएंगे। फिर 24 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे। शनि का मेष राशि में यह प्रवेश कुछ महीनों के लिए ही रहेगा। 23 फरवरी 2028 को शनि दोबारा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद उनका मेष राशि में लंबा गोचर शुरू होगा।

इन 4 राशियों पर शनि की साढ़ेसाती मेष राशि: मेष राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। 3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही इस राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस दौरान कामकाज की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। कारोबार में किसी भी नए फैसले को लेकर जल्दबाजी न करें। सेहत और पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। 20 अक्टूबर को शनि के वापस मीन राशि में आने से मेष राशि पर फिर पहला चरण शुरू हो जाएगा।

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के लिए 3 जून 2027 की तारीख खास रहेगी। इस दिन शनि के मेष राशि में प्रवेश के साथ ही इस राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा। इस दौरान खर्च बढ़ने की आशंका रह सकती है। नौकरी और कारोबार में आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेने होंगे। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कामों में व्यस्तता बढ़ सकती है। हालांकि, 20 अक्टूबर को शनि के मीन राशि में लौटने के साथ वृषभ राशि से साढ़ेसाती का प्रभाव अस्थायी रूप से हट जाएगा। फिर 23 फरवरी 2028 से दोबारा इसकी शुरुआत होगी।

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए जून 2027 राहत लेकर आ सकता है। इस राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। 3 जून को शनि के मेष राशि में जाने से कुंभ राशि वालों को कुछ महीनों के लिए साढ़ेसाती से राहत मिलेगी। इस दौरान आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करने और पुराने काम पूरे करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, 20 अक्टूबर को शनि के वापस मीन राशि में आने से साढ़ेसाती फिर शुरू हो जाएगी। इसका अंतिम चरण 23 फरवरी 2028 तक जारी रहेगा।

मीन राशि: मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। 3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश करने के बाद इस राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। नौकरी और कारोबार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। पैसों के मामले में सावधानी रखनी होगी। परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत महसूस हो सकती है। 20 अक्टूबर को शनि के मीन राशि में लौटने पर फिर दूसरा चरण शुरू हो जाएगा।

इन 4 राशियों पर शनि की ढैय्या सिंह राशि: सिंह राशि वालों पर शनि की अष्टम ढैय्या का प्रभाव रहेगा। शनि के मीन राशि में रहने के दौरान यह स्थिति बनी रहेगी। 3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में जाने से सिंह राशि वालों को ढैय्या से कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। इस दौरान रुके हुए काम पूरे करने और नई योजनाओं पर ध्यान देने का मौका मिल सकता है। 20 अक्टूबर को शनि के मीन राशि में लौटने के बाद फिर अष्टम ढैय्या शुरू हो जाएगी।

धनु राशि: धनु राशि वालों पर शनि की चतुर्थ ढैय्या चल रही है। इस वजह से घर-परिवार और कामकाज से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। 3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश करने के बाद इस राशि को ढैय्या से राहत मिलेगी। इस दौरान पारिवारिक मामलों में स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। हालांकि, 20 अक्टूबर को शनि के वापस मीन राशि में आने से ढैय्या फिर शुरू हो जाएगी।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए 3 जून 2027 से शनि की ढैय्या शुरू होगी। शनि के मेष राशि में प्रवेश करने से इस राशि पर अष्टम ढैय्या का प्रभाव बनेगा। इस दौरान कामकाज में धैर्य रखना होगा। आर्थिक लेनदेन और निवेश के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। नौकरी में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। 20 अक्टूबर को शनि के वापस मीन राशि में आने से कन्या राशि पर ढैय्या का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

मकर राशि: मकर राशि के जातकों पर भी 3 जून 2027 से शनि की ढैय्या शुरू होगी। इस दौरान शनि मेष राशि में रहेंगे, जो मकर राशि से चौथी राशि है। घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मकान, जमीन और वाहन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने होंगे। नौकरी और कारोबार में धैर्य से काम करना फायदेमंद रहेगा। 20 अक्टूबर को शनि के मीन राशि में लौटने पर इस राशि से ढैय्या का प्रभाव हट जाएगा।

2027 में किस समय किन राशियों पर रहेगी साढ़ेसाती? - 1 जनवरी से 2 जून 2027: कुंभ, मीन और मेष राशि पर साढ़ेसाती रहेगी।

- 3 जून से 19 अक्टूबर 2027: मीन, मेष और वृषभ राशि पर साढ़ेसाती रहेगी।

- 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2027: कुंभ, मीन और मेष राशि पर फिर साढ़ेसाती रहेगी।

कब रहेगी किन राशियों पर शनि की ढैय्या? - 1 जनवरी से 2 जून 2027: सिंह और धनु राशि पर ढैय्या रहेगी।

- 3 जून से 19 अक्टूबर 2027: कन्या और मकर राशि पर ढैय्या रहेगी।

- 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2027: सिंह और धनु राशि पर फिर ढैय्या रहेगी।

साढ़ेसाती और ढैय्या में क्या अंतर है? शनि की साढ़ेसाती साढ़े सात साल तक चलती है। जब शनि जन्म के समय की चंद्र राशि से बारहवें, पहले और दूसरे स्थान पर गोचर करते हैं, तब साढ़ेसाती मानी जाती है। इसके तीन चरण होते हैं और हर चरण करीब ढाई साल का होता है। वहीं, शनि की ढैय्या करीब ढाई साल तक रहती है। जब शनि चंद्र राशि से चौथे या आठवें भाव में गोचर करते हैं, तब ढैय्या का प्रभाव माना जाता है। ज्योतिष में शनि को कर्मफल दाता कहा गया है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए इस दौरान मेहनत, अनुशासन और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है।