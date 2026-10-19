Shani Gochar 2027: 227 दिन बाद मेष राशि में आएंगे शनिदेव, साढ़ेसाती पर पड़ेगा असर, जानें कब मिलेगी राहत
शनि गोचर 2027 के तहत 3 जून को शनिदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 9 अगस्त को शनि वक्री होंगे और 20 अक्टूबर को वापस मीन राशि में लौट आएंगे। शनि के इस राशि परिवर्तन से मेष, वृषभ, मीन और कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती की स्थिति में बदलाव होगा।
Shani Gochar 2027: शनिदेव के राशि बदलने में अब 227 दिन बाकी हैं। अगले साल 3 जून को शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि का यह गोचर कई मायनों में खास रहेगा। इसकी वजह है कि मेष राशि में पहुंचने के कुछ महीने बाद ही शनिदेव वक्री होकर वापस मीन राशि में लौट आएंगे। ऐसे में शनि की चाल में होने वाला बदलाव साढ़ेसाती की गणना को भी प्रभावित करेगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 जून 2027 को सुबह 6 बजकर 23 मिनट पर शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 9 अगस्त को वे वक्री होंगे। फिर 20 अक्टूबर 2027 को सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर शनि वापस मीन राशि में आ जाएंगे। यानी मेष राशि में शनि का यह गोचर करीब साढ़े चार महीने का रहेगा।
जून में बदलेगी शनि की स्थिति
शनि अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अगले साल जून में उनका मेष राशि में जाना ज्योतिषीय गणना में बदलाव लेकर आएगा। हालांकि, इसे शनि का स्थायी परिवर्तन नहीं माना जा सकता, क्योंकि अक्टूबर में उनकी मीन राशि में वापसी होनी है। इसके बाद फरवरी 2028 में शनि फिर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यही वजह है कि साल 2027 में शनि की दोनों गोचर तिथियां महत्वपूर्ण रहेंगी। जून में उनका राशि बदलना और अक्टूबर में वापस लौटना, दोनों घटनाओं का असर साढ़ेसाती की गणना में दिखाई देगा।
मेष राशि वालों के लिए अहम रहेगा गोचर
शनि के मेष राशि में प्रवेश के साथ मेष राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू माना जाएगा। वृषभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा। हालांकि, अक्टूबर में शनि के मीन राशि में लौटने से यह स्थिति बदल जाएगी। इसलिए मेष राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर खास रहने वाला है।
मीन और कुंभ राशि पर भी रहेगी नजर
मीन राशि के जातक इस समय साढ़ेसाती के मध्य चरण से गुजर रहे हैं। जून 2027 में शनि के मेष राशि में जाने से उनकी स्थिति में बदलाव होगा, लेकिन अक्टूबर में वापसी के बाद मीन राशि पर साढ़ेसाती फिर जारी रहेगी। वहीं, कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का मेष राशि में जाना साढ़ेसाती से राहत का संकेत माना जाएगा। लेकिन अक्टूबर में शनि के मीन राशि में लौटने पर यह राहत स्थायी नहीं रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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