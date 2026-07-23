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Shani Gochar 2027: 30 साल बाद मेष राशि में आएंगे शनि, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों की चमक सकती है किस्मत

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Shani Gochar 2027: 3 जून 2027 को शनि करीब 30 साल बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 

Shani Gochar 2027: 30 साल बाद मेष राशि में आएंगे शनि, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों की चमक सकती है किस्मत

वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। शनि जब भी राशि बदलते हैं, तो उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। किसी की नौकरी में बदलाव आता है तो किसी के कारोबार और आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए शनि के हर गोचर पर ज्योतिष जानने वाले लोगों की नजर रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 3 जून 2027 को शनि करीब 30 साल बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसे शनि का महत्वपूर्ण गोचर माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ राशियों के लोगों को नौकरी, कारोबार और धन के मामलों में अच्छे मौके मिल सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने के योग भी बन सकते हैं।

आइए जानते हैं, किन राशियों की चमकेगी किस्मत

मिथुन राशि

शनि का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों का साथ मिल सकता है। लंबे समय से रुका कोई काम पूरा होने की संभावना है। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों के लिए यह गोचर करियर में नई दिशा दे सकता है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। परिवार के साथ किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है।

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धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए शनि का राशि परिवर्तन सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ मिलने की संभावना है। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में फायदा दे सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। परिवार का सहयोग भी मिलेगा।

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कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों को इस गोचर के दौरान करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने या कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ होने की संभावना है। बचत बढ़ सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। पुराने निवेश से भी फायदा मिलने के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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