शनि गोचर: बदलेगा साढ़ेसाती का गणित, कुंभ को राहत तो वृषभ पर शुरू होगी साढ़ेसाती; अक्टूबर में फिर बड़ा बदलाव
Shani Gochar 2027: 3 जून 2027 को शनि मीन राशि छोड़कर मेष में प्रवेश करेंगे, जिससे साढ़ेसाती का गणित बदल जाएगा। कुंभ राशि की साढ़ेसाती समाप्त होगी, मीन राशि अंतिम चरण में और मेष राशि दूसरे चरण में पहुंचेगी। वहीं वृषभ राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा।
Shani Gochar 2027: शनि देव का राशि परिवर्तन साल 2027 में बेहद खास रहने वाला है। इसकी वजह केवल शनि का राशि बदलना नहीं, बल्कि उनका कुछ समय बाद उसी राशि में वापस लौटना है। इस बदलाव का सीधा असर साढ़ेसाती से गुजर रही राशियों पर पड़ेगा। अभी शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और इस वजह से कुंभ, मीन और मेष राशि के जातक साढ़ेसाती के अलग-अलग चरणों से गुजर रहे हैं। लेकिन 3 जून 2027 को शनि मीन राशि छोड़कर मेष में प्रवेश करेंगे तो साढ़ेसाती का पूरा गणित बदल जाएगा।
सबसे बड़ी बात यह होगी कि कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती उस समय समाप्त हो जाएगी, जबकि मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण रहेगा। मेष राशि वालों के लिए शनि जन्म राशि में पहुंचेंगे और साढ़ेसाती का मध्य यानी दूसरा चरण शुरू होगा। वहीं वृषभ राशि के जातक पहली बार साढ़ेसाती के दायरे में आएंगे और उनका पहला चरण शुरू होगा। यानी एक ही गोचर से चार राशियों की स्थिति बदल जाएगी।
लेकिन शनि का यह बदलाव स्थायी नहीं होगा। शनि 9 अगस्त 2027 को मेष राशि में वक्री होंगे और वक्री चाल से चलते हुए 20 अक्टूबर 2027 को दोबारा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के मीन में लौटते ही साढ़ेसाती का पुराना गणित भी वापस आ जाएगा। कुंभ फिर अंतिम चरण में, मीन दूसरे चरण में और मेष पहले चरण में आ जाएगा, जबकि वृषभ साढ़ेसाती से बाहर हो जाएगा।
3 जून को शनि के मेष में जाते ही क्या बदलेगा?
वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार शनि 3 जून 2027 को सुबह करीब 6 बजकर 23 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह शनि का मेष राशि में पहला प्रवेश होगा। इसे स्थायी राशि परिवर्तन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में शनि वक्री होकर वापस मीन में आ जाएंगे।
शनि के मेष में पहुंचने के साथ साढ़ेसाती की स्थिति इस तरह होगी-
कुंभ राशि- साढ़ेसाती समाप्त
मीन राशि- अंतिम यानी तीसरा चरण
मेष राशि- दूसरा यानी मध्य चरण
वृषभ राशि- पहला चरण शुरू
यही वजह है कि 3 जून 2027 का शनि गोचर ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कुंभ राशि: साढ़ेसाती से मिलेगी राहत
कुंभ राशि के जातकों के लिए 3 जून राहत की खबर लेकर आएगा। शनि के मेष राशि में जाते ही कुंभ राशि साढ़ेसाती के प्रभाव से बाहर हो जाएगी।
लंबे समय से जिम्मेदारियों, मानसिक दबाव, खर्च और कामकाज में देरी का सामना कर रहे लोगों को धीरे-धीरे राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। हालांकि शनि की साढ़ेसाती खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि हर परेशानी अचानक समाप्त हो जाएगी। शनि के प्रभाव से मिली सीख आगे भी काम आएगी।
अक्टूबर में शनि के मीन में लौटने पर कुंभ राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का अंतिम चरण फिर वापस आ जाएगा।
मीन राशि: अंतिम चरण में प्रवेश
शनि के मेष में पहुंचने के बाद मीन राशि वालों की साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण रहेगा। यह चरण पहले के मुकाबले अलग तरह के अनुभव दे सकता है।
धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा। परिवार से जुड़े मामलों में भी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।
हालांकि मीन राशि वालों के लिए राहत की बात यह है कि साढ़ेसाती अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगी। लेकिन यह राहत ज्यादा लंबी नहीं होगी। 20 अक्टूबर को शनि के वापस मीन में आते ही स्थिति फिर बदल जाएगी और साढ़ेसाती का दूसरा चरण वापस आ जाएगा।
मेष राशि: साढ़ेसाती का मध्य चरण
3 जून 2027 से मेष राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़ेसाती का दूसरा यानी मध्य चरण शुरू होगा। शनि का मेष में ही गोचर होने के कारण इस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव ज्यादा प्रत्यक्ष माना जाता है।
कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी काम को पूरा करने में उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है। व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। जल्दबाजी में नौकरी, कारोबार या निवेश से जुड़े फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा।
शनि का समय मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला माना जाता है। ऐसे में नियमित मेहनत करने वालों के लिए यही दौर आगे मजबूत परिणामों की नींव भी तैयार कर सकता है।
वृषभ राशि: शुरू होगी साढ़ेसाती
शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही वृषभ राशि वालों की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा। यानी जिन लोगों पर अभी साढ़ेसाती नहीं चल रही है, उन्हें पहली बार इसका अनुभव होगा।
साढ़ेसाती का पहला चरण आमतौर पर खर्च, मानसिक दबाव, दूर की यात्राओं और जीवन में बदलाव से जुड़ा माना जाता है। व्यक्ति को अपने खर्च और भविष्य की योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है।
हालांकि इसे केवल परेशानी का समय मानना सही नहीं होगा। शनि कर्म और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। इसलिए मेहनत, जिम्मेदारी और सही फैसलों के साथ यह समय कई जरूरी बदलावों की शुरुआत भी कर सकता है।
20 अक्टूबर को फिर बदल जाएगा पूरा गणित
शनि का यह सबसे बड़ा ट्विस्ट अक्टूबर में देखने को मिलेगा। 9 अगस्त को मेष राशि में वक्री होने के बाद शनि पीछे की ओर चलते हुए 20 अक्टूबर 2027 को सुबह करीब 6 बजकर 5 मिनट पर मीन राशि में लौटेंगे।
शनि के वापस मीन में आते ही साढ़ेसाती की स्थिति फिर पहले जैसी हो जाएगी।
कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती का अंतिम चरण फिर शुरू होगा।
मीन राशि वालों पर दूसरा चरण वापस आएगा।
मेष राशि वालों के लिए पहला चरण शुरू हो जाएगा।
वृषभ राशि वाले साढ़ेसाती के प्रभाव से बाहर हो जाएंगे।
यानी 2027 में साढ़ेसाती से जुड़े बदलाव एक बार नहीं बल्कि दो बार देखने को मिलेंगे।
2028 में शनि फिर करेंगे मेष में प्रवेश
अक्टूबर 2027 में मीन राशि में लौटने के बाद शनि कुछ समय तक वहीं रहेंगे। इसके बाद 23 फरवरी 2028 को शनि दोबारा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस बार उनका मेष में प्रवेश स्थायी होगा और फिर साढ़ेसाती का वही नया गणित लंबे समय के लिए लागू होगा।
इस लिहाज से 2027 को शनि के लिए बदलाव का साल कहा जा सकता है। जून में एक तरफ कुंभ राशि वालों को राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ वृषभ राशि साढ़ेसाती के दायरे में आएगी। वहीं अक्टूबर में शनि के वापस मीन में लौटते ही पुरानी स्थिति फिर कुछ समय के लिए लौट आएगी।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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