1998 के बाद मेष राशि में फिर लौट रहे शनि, 4 राशियों पर धन वर्षा के संकेत
Shani rashi parivartan 2027: न्याय देवता शनि अपनी नीच राशि मेष में 29 साल बाद वापसी करने वाले हैं। मेष राशि में शनि आने से 4 राशियों की जिंदगी रौशन हो सकती है। जानें शनि गोचर से किन राशियों को लाभ।
2026 में शनि का कोई गोचर नहीं है। लेकिन 2027 में शनि करीब 29 साल बाद अपनी नीच राशि मेष में आएंगे। मेष राशि में शनि का गोचर 3 जून 2027 को होगा और इस राशि में शनि करीब ढाई वर्ष तक रहेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार, मेष राशि में शनि 2027 से पहले 17 अप्रैल को 1998 में गए थे। एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय शनि के मेष गोचर को लेकर कहते हैं कि मेष राशि में शनि का प्रभाव बहुत मिलाजुला माना जाता है। शनि इस राशि में नीच के होते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल और शनि के बीच शत्रुता का भाव है। इसलिए शनि इस राशि में कमजोर माने जाते हैं। इस समय लोगों में जिद्दीपन या जल्दबाजी आ सकती है। लेकिन शनि न्याय देवता हैं, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर शनि अच्छे फल प्रदान करते हैं। मेष राशि के शनि देश-दुनिया से लेकर मानव जीवन को प्रभावित करेंगे।
पंडित जी के अनुसार, शनि मेष राशि में नीच के होंगे, तो सभी को अशुभ परिणाम ही देंगे, ऐसा भी नहीं है। जन्मकुंडली में शनि की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि शनि किन राशियों को खराब और किसे अच्छे फल देंगे। जानें शनि का मेष गोचर कैसा रहेगा और किन राशियों को लाभ मिलेगा।
मेष राशि में शनि गोचर तकनीकी बदलाव का समय:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय शनि के मेष गोचर को तकनीकी बदलाव का समय बताते हैं। शनि जब 29 साल पहले मेष राशि में आए थे, तो तकनीकी विस्तार बहुत तेजी से हुआ था। उस समय इंटरनेट जैसी चीजें बहुत तेजी से बढ़ी थीं।
मेष राशि का शनि किन 4 राशियों को देगा धन:
कर्क राशि:
कर्क राशि वालों को धन की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इस समय इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अनुशासन और ईमानदारी से काम उच्चाधिकारियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। अपनों का सहयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं।
तुला राशि:
तुला राशि के लिए यह समय शुभ प्रभावों से भरा रह सकता है। नौकरी चाकरी की स्थिति में लाभ के संकेत हैं। व्यापार करने वालों को नई डील या सौदे पर साइन करने का मौका मिल सकता है। आकस्मिक धन की स्थिति में अच्छा बदलाव हो सकता है। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता हासिल हो सकती है।
मकर राशि:
मकर राशि के लिए यह समय सकारात्मक परिणामों वाला माना जा रहा है। शनि के प्रभाव से रोजी-रोजगार में तरक्की मिलने के संकेत हैं। आय में वृद्धि होगी और नए मार्गों से धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे, जिससे मानसिक शांति प्राप्ति होगी। संतान पक्ष का साथ मिलेगा। करियर में अच्छे बदलाव होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि के लिए शनि का मेष गोचर अच्छा रहेगा। इस समय आपका कोई सपना साकार हो सकता है। शत्रुओं पर विजय के संकेत हैं। कोर्ट-कचहरी में सफलता मिलेगी। किसी पुराने विवाद से छुटकारा मिल सकता है। अगर आपका धन कहीं फंसा या अटका है तो वापसी के संकेत हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल रहेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान