ढाई साल बाद 2027 में शनि करेंगे राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत, जीवन में आएंगे बड़े बदलाव
शनि की चाल बाकी ग्रहों के मुकाबले सबसे धीमी मानी जाती है। यही वजह है कि शनि करीब ढाई साल में एक बार राशि बदलते हैं। साल 2027 में शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का असर सिर्फ राशियों पर ही नहीं, बल्कि साढ़ेसाती और ढैय्या के पूरे गणित पर पड़ेगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, शनि के मेष में जाते ही कई लोगों को लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिल सकती है। शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। जब शनि अपनी राशि बदलते हैं, तो लोगों के जीवन में चल रही स्थितियों में धीरे-धीरे बदलाव दिखने लगते हैं। कहीं जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो कहीं पुराने अटके काम आगे बढ़ने लगते हैं। 2027 में 3 जून को शनि मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 2027 में शनि के मेष राशि में जाने से कई राशियों पर चल रहा दबाव कम होगा और कुछ लोगों को मेहनत का फल मिलने लगेगा। आइए जानते हैं, शनि के राशि परिवर्तन करने से किन राशियों को होगा लाभ-
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए भी 2027 का शनि गोचर राहत भरा माना जा रहा है। सिंह राशि वालों की शनि की ढैय्या से मुक्ति मिल जाएगी। इस गोचर के साथ ही सिंह राशि पर चल रही ढैय्या खत्म हो जाएगी। इसका सीधा असर आपके कामकाज और निजी जीवन पर दिख सकता है। जो काम लंबे समय से अटके पड़े थे, वे अब धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। नौकरी और बिजनेस में हालात सुधरने के संकेत हैं। पैसे से जुड़ी दिक्कतों में राहत मिल सकती है। फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी और मानसिक तनाव भी पहले के मुकाबले कम रहेगा। परिवार और निजी रिश्तों में भी शांति बनी रहने की उम्मीद है।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए भी शनि का मेष राशि में प्रवेश राहत लेकर आ सकता है। धनु राशि वालों को भी शनि की ढैय्या से मुक्ति मिल जाएगी। इस गोचर के साथ धनु राशि पर चल रही ढैय्या का असर खत्म होगा। इसके बाद जीवन में पॉजिटिव बदलाव दिखने लगेंगे। पुराने निवेश से फायदा मिलने के योग बन सकते हैं। जो कारोबार या काम ठप पड़ा था, उसमें दोबारा रफ्तार आ सकती है। करियर से जुड़ी परेशानियां कम होंगी और आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। मेहनत का फल मिलने लगेगा और जीवन में स्थिरता महसूस होगी।
कुंभ राशि- शनि गोचर 2027 कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। शनि के मेष में जाते ही कुंभ राशि साढ़ेसाती से बाहर निकल जाएगी। चूंकि कुंभ राशि के स्वामी खुद शनि माने जाते हैं, इसलिए इस बदलाव का असर आपके जीवन पर साफ दिख सकता है। लंबे समय से जो रुकावटें आ रही थीं, उनमें धीरे-धीरे कमी आएगी। आर्थिक मामलों में सुधार के योग बनेंगे। कारोबार में जो नुकसान चल रहा था, वह धीरे-धीरे फायदे में बदल सकता है। नौकरीपेशा लोगों की आमदनी बढ़ने के संकेत हैं। मानसिक दबाव भी कम होगा और करियर से जुड़ी दिक्कतें सुलझती नजर आ सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
