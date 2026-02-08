Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani Gochar 2027: Rashi Parivartan Mesh Rashi Mein, Saturn Transit in Aries Horoscope Rashifal
ढाई साल बाद 2027 में शनि करेंगे राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत, जीवन में आएंगे बड़े बदलाव

संक्षेप:

शनि की चाल बाकी ग्रहों के मुकाबले सबसे धीमी मानी जाती है। यही वजह है कि शनि करीब ढाई साल में एक बार राशि बदलते हैं। साल 2027 में शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का असर सिर्फ राशियों पर ही नहीं, बल्कि साढ़ेसाती और ढैय्या के पूरे गणित पर पड़ेगा।

Feb 08, 2026 01:46 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, शनि के मेष में जाते ही कई लोगों को लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिल सकती है। शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। जब शनि अपनी राशि बदलते हैं, तो लोगों के जीवन में चल रही स्थितियों में धीरे-धीरे बदलाव दिखने लगते हैं। कहीं जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो कहीं पुराने अटके काम आगे बढ़ने लगते हैं। 2027 में 3 जून को शनि मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 2027 में शनि के मेष राशि में जाने से कई राशियों पर चल रहा दबाव कम होगा और कुछ लोगों को मेहनत का फल मिलने लगेगा। आइए जानते हैं, शनि के राशि परिवर्तन करने से किन राशियों को होगा लाभ-

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए भी 2027 का शनि गोचर राहत भरा माना जा रहा है। सिंह राशि वालों की शनि की ढैय्या से मुक्ति मिल जाएगी। इस गोचर के साथ ही सिंह राशि पर चल रही ढैय्या खत्म हो जाएगी। इसका सीधा असर आपके कामकाज और निजी जीवन पर दिख सकता है। जो काम लंबे समय से अटके पड़े थे, वे अब धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। नौकरी और बिजनेस में हालात सुधरने के संकेत हैं। पैसे से जुड़ी दिक्कतों में राहत मिल सकती है। फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी और मानसिक तनाव भी पहले के मुकाबले कम रहेगा। परिवार और निजी रिश्तों में भी शांति बनी रहने की उम्मीद है।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए भी शनि का मेष राशि में प्रवेश राहत लेकर आ सकता है। धनु राशि वालों को भी शनि की ढैय्या से मुक्ति मिल जाएगी। इस गोचर के साथ धनु राशि पर चल रही ढैय्या का असर खत्म होगा। इसके बाद जीवन में पॉजिटिव बदलाव दिखने लगेंगे। पुराने निवेश से फायदा मिलने के योग बन सकते हैं। जो कारोबार या काम ठप पड़ा था, उसमें दोबारा रफ्तार आ सकती है। करियर से जुड़ी परेशानियां कम होंगी और आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। मेहनत का फल मिलने लगेगा और जीवन में स्थिरता महसूस होगी।

कुंभ राशि- शनि गोचर 2027 कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। शनि के मेष में जाते ही कुंभ राशि साढ़ेसाती से बाहर निकल जाएगी। चूंकि कुंभ राशि के स्वामी खुद शनि माने जाते हैं, इसलिए इस बदलाव का असर आपके जीवन पर साफ दिख सकता है। लंबे समय से जो रुकावटें आ रही थीं, उनमें धीरे-धीरे कमी आएगी। आर्थिक मामलों में सुधार के योग बनेंगे। कारोबार में जो नुकसान चल रहा था, वह धीरे-धीरे फायदे में बदल सकता है। नौकरीपेशा लोगों की आमदनी बढ़ने के संकेत हैं। मानसिक दबाव भी कम होगा और करियर से जुड़ी दिक्कतें सुलझती नजर आ सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

