शनि गोचर से कुंभ को मिलेगी राहत, मेष और वृषभ पर बदलेगा साढ़ेसाती का असर
साल 2027 में शनि का राशि परिवर्तन साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति में बदलाव लाएगा। 3 जून को शनि के मेष राशि में प्रवेश करने से मेष, वृषभ, मीन और कुंभ समेत कई राशियों पर इसका असर पड़ेगा। इस दौरान कुछ राशियों को साढ़ेसाती से राहत मिलेगी, जबकि कुछ पर इसका नया चरण शुरू होगा।
साल 2027 में शनि का राशि परिवर्तन साढ़ेसाती की गणना बदल देगा। 3 जून को शनि के मेष राशि में पहुंचने पर वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती शुरू होगी। मेष राशि वालों के लिए इसका दूसरा चरण शुरू होगा, जबकि मीन राशि वालों पर अंतिम चरण रहेगा। कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती भी खत्म होगी। हालांकि, यह राहत कुछ ही महीनों की होगी। शनि 20 अक्टूबर को वक्री होकर मीन राशि में लौट जाएंगे। इसके बाद इन राशियों पर साढ़ेसाती की स्थिति फिर बदल जाएगी।
जून में बदलेगी शनि की स्थिति
शनि करीब ढाई साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। साल 2027 में उनका मेष राशि में प्रवेश इसी लिहाज से अहम है। 3 जून को राशि बदलने के बाद शनि 20 अक्टूबर को वक्री होकर मीन राशि में लौटेंगे। ऐसे में जून से अक्टूबर के बीच साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति अलग रहेगी। शनि के वापस मीन राशि में आने पर पुरानी स्थिति फिर लौट आएगी।
वृषभ राशि वालों को करना होगा इंतजार
शनि के मेष राशि में आते ही वृषभ राशि वालों की साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी। इनके लिए यह पहला चरण होगा। हालांकि, यह स्थिति अक्टूबर तक ही रहेगी। 20 अक्टूबर को शनि के मीन राशि में लौटने पर वृषभ राशि वालों को फिलहाल राहत मिल जाएगी। फरवरी 2028 में शनि के दोबारा मेष राशि में आने पर साढ़ेसाती फिर शुरू होगी।
मेष और मीन राशि के लिए भी बदलेगा चरण
मेष राशि वालों पर अभी साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। 3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में शनि के वापस मीन राशि में जाने पर फिर पहला चरण प्रभावी होगा। मीन राशि वालों के लिए भी यही गोचर अहम रहेगा। शनि के मेष राशि में जाने पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण शुरू होगा। लेकिन अक्टूबर में शनि के मीन राशि में लौटते ही दूसरा चरण फिर शुरू हो जाएगा।
कुंभ राशि वालों को कब मिलेगी राहत?
कुंभ राशि वालों के लिए 3 जून 2027 राहत लेकर आएगा। शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही इस राशि से साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी। मगर 20 अक्टूबर को शनि के वापस मीन राशि में लौटने पर साढ़ेसाती फिर शुरू हो जाएगी। फरवरी 2028 में शनि के दोबारा मेष राशि में पहुंचने पर कुंभ राशि वालों को फिर राहत मिलेगी।
सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि पर भी असर
शनि के इस राशि परिवर्तन से ढैय्या की स्थिति भी बदलेगी। सिंह राशि वालों को अष्टम शनि की ढैय्या से राहत मिलेगी, जबकि कन्या राशि वालों पर यह शुरू होगी। धनु राशि वालों को चतुर्थ शनि की ढैय्या से राहत मिलेगी। वहीं, मकर राशि वालों पर चतुर्थ शनि की ढैय्या शुरू होगी। 20 अक्टूबर को शनि के मीन राशि में लौटने पर इन चारों राशियों की स्थिति फिर बदल जाएगी। सिंह और धनु राशि वालों पर ढैय्या दोबारा शुरू होगी, जबकि कन्या और मकर राशि वालों को इससे राहत मिलेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि