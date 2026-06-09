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2027 में शनि का मेष में गोचर, अक्टूबर में मीन में और फिर 2028 में मेष राशि में दोबारा आएंगे, मेष राशि पर क्या असर, उपाय

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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2027 में शनि मेष राशि में जाएंगे, फिर से वापस मीन राशि में जाएंगे और फि से वापस मेष राशि में जाएंगे। ऐसा होने से शनि साढ़ेसाती का असर भी राशियों पर बदलेगा। आइए जानें 

2027 में शनि का मेष में गोचर, अक्टूबर में मीन में और फिर 2028 में मेष राशि में दोबारा आएंगे, मेष राशि पर क्या असर, उपाय

2027 में शनि मेष राशि में जाएंगे, फिर से वापस अक्टूबर में मीन राशि में जाएंगे। इस प्रकार शनि की अतिगामी चाल होगी। शनि मीन राशि से वापस फिर मेष राशि में साल 2028 में जाएंगे। और फिर से वापस मेष राशि में जाएंगे। ऐसा होने से शनि साढ़ेसाती का असर भी राशियों पर बदलेगा। मेष राशि में आने पर शानि की साढ़ेसाती कुंभ से खत्म हो जाएगी और वृषभ पर शुरू हो जाएगी। शनि फरवरी 2028 में वापस मेष राशि में जाएंगे।

क्या होगा जब शनि वापस मेष राशि में जाएंगे

मेष राशि का स्वामी मंगल है। ऐसे में मंगल और शनि का योग कई राशियों के लिए कई रिफोर्म्स लाएगा। करियर में आपको गुरु की कृपा मिलेगी, लेकिन कोई बहुस असर नहीं मिलेगा। आपके लिए राहु करियर में तनाव के साधन बना सकता बैष केतु के कारणभी अचानक कई विवाद खड़े हो सकते हैं। ऐसे में मेष राशि वालों को खास तौर पर अपने बिजनेस में कुछ नया नहीं करना है। गुरु की ब्लेसिंग से आप लीडरशिप रोल्स में जा सकते हैं।

राहु और केतु के कारण स्थिति खराब होगी, गुरु के कारण अच्छी होगी

मेष राशि वालों के लिए इस दौरान राहु भी असर डालेंगे और जून जुलाई 2028में राहु कन्या राशि में रहकर आपको परेशान करेंगे। नवंबर दिसबंर 2028 में बुध आपके फैसले लेट कराएगा। गुरु के कारणमार्च अप्रैल 2028 में समय थोड़ा अच्छा आएगा। सितंबर अक्टूबर में भी गुरु के कारण सोशल लाइफ में आगे जाएंगे। इसके बाद थोड़ा तनाव भी कम होगा।

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क्या करें उपाय

इस दौरान आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं और पीला चीज दान करना है, क्योंकि गुर आपको बल दे रहे हैं। हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहें। राहु और केतु आपके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए कील को ऑफिस में गाढ़े। मंगलवार का व्रत करेंगे को केतु शांत रहेंगे।

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किस राशि पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती

शनि साढ़ेसाती से कुंभ राशि मुक्त हो जाएगी, लेकिन वृषभ पर साढ़ेसाती शरू हो जाएगी। वहीं मीन और मेष पर भी साढ़ेसाती शुरू रहेगी। ऐसे में वृषभ राशि वालों को मानसिक तनाव, करियर में कठिन फैसले, धन हानि की आशंका और पारिवारिक परेशानियों का सामना। यात्रा में कष्ट संभव है। मानसिक तौर पर तनाव का सामना हो सकती है। धन-संपदा की वृद्धि में रुकावट आ सकती है, कर्ज बढ़ सकता है। घर-परिवार में अशांति छा सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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