शनि गोचर 2027 में मेष राशि में, मंगल से युति और 2030 में वृषभ राशि में, शुक्र से युति, राशियों पर कैसा रहेगा असर,
शनि हर 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। एक पूरा चक्र पूरा करने में इन्हें 30 साल लगते हैं, यानी एक राशि में ये 30 साल बाद आते हैं। कहा जाता है कि शनि साढ़ेसाती में शनि बहुत परेशानी देते हैं, लेकिन शनि कर्मों के देवता है,
शनि हर 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। एक पूरा चक्र पूरा करने में इन्हें 30 साल लगते हैं, यानी एक राशि में ये 30 साल बाद आते हैं। कहा जाता है कि शनि साढ़ेसाती में शनि बहुत परेशानी देते हैं, लेकिन शनि कर्मों के देवता है, वो आपके कर्मों के अनुसारफल देते हैं। अभी शनि मीन राशि में हैं। शनि अब 2026 में राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करेगें इसके बाद शनि 2.5 साल बाद फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। शनि जून 2027 में मेष राशि में जाएंगे और फिर साल 2030 में शनि वृषभ राशि में जाएंगे। आपको बता दें कि जब शनि मेष राशि में जाएंगे, तो मंगल के साथ शनि की यति बनेंगी। क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि में शनि 2 जून 2027 से 16 अप्रैल 2030 तक रहेंगे। आपको बता दें कि मंगल और शनि शत्रु राशि हैं,इन दोनों की नहीं बनती हैं। वहीं शनि वृषभ राशि में 2030 में जाएंगे। वृषभ राशि चंद्र की राशि है। ऐसे में इससे विभिन्न राशि के लोगों के लिए क्या बदलाव आएंगे। मेष राशि शनि की नीच राशि मानी जाती है। इसलिए शनि के इस गोचर से कई राशियों के लिए करियर से लेकर बिजनेस में बदलाव हो सकते हैं।
आइए जानें शनि और मंगल की युति साल 2027 में किन राशियों पर क्या बदलाव लाएगी?
कुंभ राशि के जातकों पर चल रही शनि साढ़े सातीखत्म होने से इस राशि के लिए मानसिक तनाव कम हो जाएगा। आपको आर्थिक तौर पर अच्छा समय होगा। सिंह और धनु राशि के लिए समय अच्छा होगा, इस राशि के लोगों को तनाव से काफी हद तक राहत मिलेगी। आपको अचानक खर्च और रुके काम पूरे होंगे। परिवार में खुशहाली आएगी।तुला राशि वालों के लिए इनकम में बढ़ोतरी, बिजनेस में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। नौकरी वालों को प्रमोशन या सैलरी हाइक मिल सकता है। कई बार देखा गया है कि शनि के भारी असर के दौरान लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फल देर से मिलता है। इस राशि के लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। वहीं शनि के वृषभ राशि में साल 2030 में जाने से कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, इस राशि में शनि की अच्छी बनती है। इसलिए इस गोचर में राशियों को क्रिएटिविटी से लेकर मेहनत करने पर धन लाभ के मौके मिलेंगे। इस गोचर में कई राशियों के लिए समय अच्छा रहेगा।
(इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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