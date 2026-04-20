Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शनि गोचर 2027 में मेष राशि में, मंगल से युति और 2030 में वृषभ राशि में, शुक्र से युति, राशियों पर कैसा रहेगा असर,

Apr 20, 2026 02:53 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

शनि हर 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। एक पूरा चक्र पूरा करने में इन्हें 30 साल लगते हैं, यानी एक राशि में ये 30 साल बाद आते हैं। कहा जाता है कि शनि साढ़ेसाती में शनि बहुत परेशानी देते हैं, लेकिन शनि कर्मों के देवता है,

शनि गोचर 2027 में मेष राशि में, मंगल से युति और 2030 में वृषभ राशि में, शुक्र से युति, राशियों पर कैसा रहेगा असर,

शनि हर 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। एक पूरा चक्र पूरा करने में इन्हें 30 साल लगते हैं, यानी एक राशि में ये 30 साल बाद आते हैं। कहा जाता है कि शनि साढ़ेसाती में शनि बहुत परेशानी देते हैं, लेकिन शनि कर्मों के देवता है, वो आपके कर्मों के अनुसारफल देते हैं। अभी शनि मीन राशि में हैं। शनि अब 2026 में राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करेगें इसके बाद शनि 2.5 साल बाद फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। शनि जून 2027 में मेष राशि में जाएंगे और फिर साल 2030 में शनि वृषभ राशि में जाएंगे। आपको बता दें कि जब शनि मेष राशि में जाएंगे, तो मंगल के साथ शनि की यति बनेंगी। क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि में शनि 2 जून 2027 से 16 अप्रैल 2030 तक रहेंगे। आपको बता दें कि मंगल और शनि शत्रु राशि हैं,इन दोनों की नहीं बनती हैं। वहीं शनि वृषभ राशि में 2030 में जाएंगे। वृषभ राशि चंद्र की राशि है। ऐसे में इससे विभिन्न राशि के लोगों के लिए क्या बदलाव आएंगे। मेष राशि शनि की नीच राशि मानी जाती है। इसलिए शनि के इस गोचर से कई राशियों के लिए करियर से लेकर बिजनेस में बदलाव हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कुंभ वालों को 2027 में मिलेगी शनि की साढ़ेसाती से राहत, मेष, मीन को होगा इंतजार

आइए जानें शनि और मंगल की युति साल 2027 में किन राशियों पर क्या बदलाव लाएगी?

कुंभ राशि के जातकों पर चल रही शनि साढ़े सातीखत्म होने से इस राशि के लिए मानसिक तनाव कम हो जाएगा। आपको आर्थिक तौर पर अच्छा समय होगा। सिंह और धनु राशि के लिए समय अच्छा होगा, इस राशि के लोगों को तनाव से काफी हद तक राहत मिलेगी। आपको अचानक खर्च और रुके काम पूरे होंगे। परिवार में खुशहाली आएगी।तुला राशि वालों के लिए इनकम में बढ़ोतरी, बिजनेस में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। नौकरी वालों को प्रमोशन या सैलरी हाइक मिल सकता है। कई बार देखा गया है कि शनि के भारी असर के दौरान लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फल देर से मिलता है। इस राशि के लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। वहीं शनि के वृषभ राशि में साल 2030 में जाने से कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, इस राशि में शनि की अच्छी बनती है। इसलिए इस गोचर में राशियों को क्रिएटिविटी से लेकर मेहनत करने पर धन लाभ के मौके मिलेंगे। इस गोचर में कई राशियों के लिए समय अच्छा रहेगा।

ये भी पढ़ें:सूर्य -मंगल की फिर से मई में बनने वाली है युति है, क्या होगा जब दोनों होंगे साथ

(इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Shani gochar Shani Rashi Parivartan Rashifal In Hindi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने