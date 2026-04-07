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शनि का मेष राशि में 2027 में गोचर, साढ़ेसाती वाली किन राशियों को राहत, किन राशियों के कष्ट मिटाकर कृपा बरसाएंगे शनिदेव

Apr 07, 2026 03:02 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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,Shani Transit 2027: शनि का गोचर नए साल में कई राशियों के लिए दिक्कत भरा हो सकता है। इससे कई राशियों के लिए अच्छे दिन भी आएंगे। साढ़ेसाती की राशियों के अलावा कुछ और राशियों के लिए शनि गोचर लाभ देगा

शनि का मेष राशि में 2027 में गोचर, साढ़ेसाती वाली किन राशियों को राहत, किन राशियों के कष्ट मिटाकर कृपा बरसाएंगे शनिदेव

Shani Transit 2027: शनि का गोचर नए साल में कई राशियों के लिए दिक्कत भरा हो सकता है। इससे कई राशियों के लिए अच्छे दिन भी आएंगे। साढ़ेसाती की राशियों के अलावा कुछ और राशियों के लिए शनि गोचर लाभ देगा। अगर आप मेहनत से काम करते हैं और अनुशासन में रहते हैं, तो शनि आपको लाभ देंगे। शनि किसी राशि में ढ़ाई साल रहते हैं। शनि के कारण कई राशियों के लिए लाभ के योग बनते हैं।

नौ से ग्यारहवे भाग में अगर शनि के साथ मंगल

नौ से ग्यारहवे भाग में अगर शनि के साथ मंगल है है तो समझ लीजिए कि आपकी संपत्ति नहीं बचेगी। इससे आपके घर और परिवार में कलह भी होता है। अगर शनि के स्राथ मंगल दशम भाव में है, तो जातक के भाग्य का द्वार खुल जाता है। ऐसे जातक इन्जीनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक, हाई पोस्ट पर ऐसे लोग जाते हैं। एकादश भाव का योग भी जातक के लिए महान्‌ शुभ फलदायक हैं किन्तु द्वादश भाव में शुभ नहीं होता। जातक को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

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शनि साढ़ेसाती वाली राशियों के लिए क्या

आपको बता दें कि शनि का मे। राशि में गोचर मेष से लेकर साढ़ेसाती वाली राशियों के लिए अच्छी खबर होगी। कुंभ वालों के लिए अच्छा रहेगा। आपके सभी कष्ट और परेशानियों खत्म होगीं और आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। इसके साथ सिंह राशि और धनु की ढ़ैया भी इससे खत्म हो जाएगी। अब वृषभ और कन्या पर ढैय्या चलेगी।

किन राशियों के कष्ट मिटाकर कृपा बरसाएंगे शनिदेव

  1. मकर राशि के लिए भी शनि का मेष राशि में गोचर अच्छा होगा। आपको करियर और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे योग मिलेंगे। शनि इस राशि के स्वामी है, तो आपको इस राशि से लाभ की उम्मीद है।

2. वृश्चिक राशि के लिए भी शनि का गोचर अच्छा होगा। मेंटली आप मजबूत होंगे। प्रोफेशनल और नौकरी के मामले में आप लकी रहेंगे। हेल्थ का ध्यान रखें।

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3. मिथुन राशि वालों को बिजनेस इस तरह दौड़ पड़ेगा। आपको प्रमोशन और लवलाइफ में जीवसाथी का हर तरह से सपोर्ट मिलेगा।

इन राशियों पर शुरू होगी शनि की साढ़ेसाती

मेष राशि

शनि के मेष राशि में जाते ही कुछ राशियों के लिए चुनौती भरा समय शुरू हो सकता है। खासकर वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

वृषभ राशि

शनि के मेष में आने के बाद वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। इस दौरान मानसिक दबाव, खर्च बढ़ने या काम में देरी जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे समय में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना और धैर्य बनाए रखना जरूरी माना जाता है।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या शुरू हो जाएगी। कामकाज में थोड़ी रुकावट, जिम्मेदारियां बढ़ना या मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। हालांकि लगातार प्रयास करते रहने से स्थितियां संभल भी सकती हैं।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए भी शनि की ढैय्या का समय शुरू हो जाएगा। इस दौरान नौकरी, कारोबार या पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस समय संयम और मेहनत बनाए रखना जरूरी है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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