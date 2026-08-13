Shani Gochar 2026: 20 अगस्त को शनि करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, 9 अक्टूबर तक इन 3 राशियों को मिलेगा लाभ
Shani Gochar 2026: 20 अगस्त 2026 को शनि देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 9 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस बदलाव का सबसे सकारात्मक असर सिंह, मकर और मीन राशि वालों पर पड़ सकता है।
Shani Gochar 2026: ज्योतिष गणना के अनुसार अगस्त में शनि देव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 20 अगस्त 2026 को शनि ग्रह रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन कई राशि वालों के जीवन में अहम बदलाव ला सकता है। ज्योतिष के अनुसार रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। शनि देव इस नक्षत्र में करीब डेढ़ महीने तक रहेंगे। ऐसे में इस दौरान कुछ राशि वालों को करियर, धन और कारोबार से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है।
20 अगस्त को रेवती नक्षत्र में जाएंगे शनि
शनि वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 20 अगस्त 2026 को शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं। शनि इस नक्षत्र में 9 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। इस दौरान शनि की स्थिति का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। खासतौर पर तीन राशियों के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है।
सिंह राशि
शनि का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए लाभकारी रह सकता है। नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का असर दिखाई देगा। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार करने वालों के लिए भी यह समय फायदेमंद रह सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए शनि का यह परिवर्तन कई मामलों में राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग बनेंगे। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत हो सकती है। परिवार और रिश्तों से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। निवेश को लेकर भी लाभ के अवसर बन सकते हैं, हालांकि कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।
मीन राशि
मीन राशि में ही शनि का गोचर चल रहा है। ऐसे में शनि का रेवती नक्षत्र में जाना इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा। कारोबार करने वालों को नए प्रोजेक्ट या डील मिल सकती है। लंबे समय से रुके काम धीरे-धीरे पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। इस दौरान धैर्य और अनुशासन के साथ काम करने वालों को बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है।
9 अक्टूबर तक रहेगा असर
शनि 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 9 अक्टूबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसलिए करीब डेढ़ महीने की यह अवधि इन राशियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि ज्योतिष में किसी भी गोचर का फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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