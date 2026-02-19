22 फरवरी से 21 मार्च तक इन राशियों पर रहेगी शनिदेव की विशेष कृपा, बनने लगेंगे बिगड़े काम
शनि 22 फरवरी 2026 को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके बाद शनि 21 मार्च 2026 तक इसी नक्षत्र पद में रहेंगे। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी खुद शनिदेव माने जाते हैं। जब शनि अपने ही नक्षत्र में होते हैं, तो उनका असर कुछ राशियों पर ज्यादा सकारात्मक हो सकता है।
शनिदेव 22 फरवरी 2026 को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके बाद शनि 21 मार्च 2026 तक इसी नक्षत्र पद में रहेंगे। खास बात ये है कि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी खुद शनिदेव माने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार, जब शनि अपने ही नक्षत्र में होते हैं, तो उनका असर कुछ राशियों पर ज्यादा सकारात्मक हो सकता है। इस बदलाव के बाद तीन राशियों के लिए पैसों और करियर से जुड़ी परेशानियों में राहत के संकेत मिल रहे हैं। रुके हुए काम बनने लग सकते हैं और आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आइए जानते हैं, शनि की चाल में बदलाव से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन…
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह समय नई शुरुआत जैसा रह सकता है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें अब गति आने की उम्मीद है। नौकरी और करियर में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर मौका मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए भी हालात सुधर सकते हैं। कमाई बढ़ने के योग हैं और नए इनकम सोर्स बनने की संभावना है। अचानक धन लाभ का योग भी बन रहा है। घर-परिवार में माहौल बेहतर रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी। सेहत में सुधार के संकेत हैं। यात्रा से जुड़ा कोई प्लान फायदेमंद साबित हो सकता है।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र पद बदलना आर्थिक तौर पर राहत देने वाला रह सकता है। सैलरी बढ़ने, प्रमोशन मिलने या काम में पहचान मिलने के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और किसी जरूरी काम को पूरा करने में मदद मिल सकती है। फाइनेंशियल स्थिति पहले से मजबूत होगी। निवेश के नए मौके मिल सकते हैं, हालांकि सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। खर्चों पर कंट्रोल बनेगा और बचत करने में कामयाबी मिल सकती है। सेहत के मामले में भी सुधार देखने को मिलेगा। किसी पुरानी परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह बदलाव शुभ संकेत लेकर आ सकता है। पुराने निवेश से फायदा मिलने के योग हैं, जिससे पैसों की स्थिति बेहतर होगी। घर-परिवार में सुख बढ़ेगा और माहौल पॉजिटिव रहेगा। पुराने दोस्तों या करीबियों से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन खुश रहेगा। इस दौरान जो फैसले आप सोच-समझकर लेंगे, वे आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी और मन में शांति बनी रहेगी। धैर्य और संयम से काम करने पर सफलता के मौके बढ़ेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि