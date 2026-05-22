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Shani Gochar: जुलाई में इन 3 राशियों पर शनि बरसाएंगे अपनी विशेष कृपा, मिलेगा भाग्य का साथ

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Shani Nakshatra Transit 2026: जुलाई में शनि अपने नक्षत्र पद में परिवर्तन करेंगे। शनि के नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों की किस्मत चमक सकती है। जानें शनि गोचर की भाग्यशाली राशियों के बारे में।

Shani Gochar: जुलाई में इन 3 राशियों पर शनि बरसाएंगे अपनी विशेष कृपा, मिलेगा भाग्य का साथ

Shani Nakshatra Gochar 2026: कर्म फलदाता व न्याय देवता शनि जुलाई में अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। शनि की चाल में होने वाला परिवर्तन देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर भी असर डालता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे पद (चरण) में प्रवेश करेंगे और 19 अगस्त तक इसी नक्षत्र पद में विराजमान रहेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। शनि और बुध के बीच मित्रता का भाव है, जिसके कारण यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शनि के नक्षत्र परिवर्तन से तीन भाग्यशाली राशियों की किस्मत पलट सकती है और भाग्यवश अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

जानें शनि नक्षत्र गोचर से किन राशियों को होगा लाभ और शनि कृपा के आसान उपाय-

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1. कर्क राशि- कर्क राशि के लिए शनि का यह गोचर नवम भाग्य में होगा। नवम भाव भाग्य का कारक माना गया है। न्याय देवता की दृष्टि आपके लाभ भाव यानी छठे भाव में रहेगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि गोचर से आपके लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक तनाव दूर होगा। अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

2. कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए शनि गोचर बहुत खास रहने वाला है। शनि का गोचर आपके आपकी राशि के सप्तम भाव में होगा। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को तरक्की के नए अवसर मिलने के योग हैं। वाणी प्रभावशाली रहेगी और लोग आपके आकर्षित होंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। किस्मत का साथ मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

3. कुंभ राशि- शनि कुंभ राशि के स्वामी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंभ राशि वालों पर शनि की कृपा विशेष रहती है। शनि गोचर से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के योग हैं। बैंक-बैलेंस बढ़ेगा और खर्चों में लगाम लगेगी। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा।

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शनि कृपा पाने के आसान उपाय-

शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को शनि मंदिर जाकर दर्शन करना लाभकारी माना जाता है। काले वस्त्र व काली उड़द की दाल का दान करने से शनिदेव के प्रसन्न होने की मान्यता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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