2026 में किन राशि पर लोहे के पाये पर चलेंगे शनिदेव, जानें किन राशियों को होंगी दिक्कतें

संक्षेप: Shani Gochar 2026: साल 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे, इससे पहले शनि नवंबर 2025 में ही मार्गी हो रहे हैं। शनि के लिहाज से साल 2026 कुछ राशियों के लिए परेशानी वाला भी हो सकता है। जानें इससे शनि किन राशियों पर असर डालेंगे।

शनि आज मार्गी हो रहे हैं। शनि मीन राशि में रहकर मार्गी होंगे। शनि अगले साल 2026 में भी मार्गी रहेंगे। ऐसे में शनि के मार्गी होने से कई राशियों पर अच्छा प्रभाव होगा, 2026 के आधे साल तक रहेगा। वहीं शनि का चांदी का पाया तीन राशियों को लाभ कराएगा, वहीं शनि का लोहे का पाया साल 2026 में तीन राशियों के लिए दिक्कत भरा होगा। आइए जानें किन राशियों के लिए शनि लोहे के पाये पर रहेंगे। इन राशियों को शनि साल 2026 में प्रभावित करेंगे। आइए जानें इन राशियों पर शनि के क्या प्रभाव होगें। इसके अलावा शनि की और कौन सी दशा इन पर होगी।

कैसे पता लगाएं कौन सा पाया है, इसका क्या असर होगा?

आपकी लाइफ में शनि का कौन सा पाया यह जानने के लिए आपको जन्मकुंडली और चंद्रकुंडली में देखनी होगी। शनि आपके किस भाव में बैठा है, उसके अनुसार पाये का निरधारण होता है। आम तौर पर चांदी का पाया शुभ माना जाती है और लोहे का अशुभ माना जाता है। जब शनि 4, 8 या 12वें भाव में स्थित हो, तो इसे लोहे का पाया कहा जाता है। इस यह कम शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी लाइफ में लोहे का पाया है उसको तनाव के साथ कर्ज की समस्या परेशान करेगी। ऐसे लोगों को शनि की अराधना करनी चाहिए, कभी किसी के साथ गलत ना करें। कोशिश करें कि अनुशासन में रहें।

ये तीन राशियों पर शनि 2026 में लोहे के पाये पर रहेंगे, जानें असर

धनु राशि पर शनि लोहे के पाये पर रहेंगे, इसलिए अस राशि वालों को पैसों के मामले पर खास ध्यान रखना है। वैसे बात की जाए तो इस साल इस राशि पर शनि की ढैया भी है, जिसके चलते इस राशि के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको आर्थिक तौर खास सावधान रहना होगा, पैसा गंवाने की स्थिति से बचने के लिए आंखे खोलकर काम करें। सिंह राशि पर लोहे का पाये और शनि की ढैय्या दोनों रहेंगी। ऐसे में इस राशि के लोगों को थोड़ा तनाव होगा, आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, अगर इस स्थिति से बचना चाहते हैं, तो अनुशासन में रहें। काम बनने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। हेल्थ के लिहाज से आपके लिए समय थोड़ा खराब ही कह सकते हैं। मेष राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है और शनि का लोहे का पाया भी है, ऐसे लोग मानसिक तनाव को झेलेंगे। आपके लिए कोई बड़ी समस्या आ सकती है, इस समय आपको मेहनत करनी होगी, हेल्थ के लिहाज से भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लवलाइफ में भी परेशानियां आएंगी, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, लेकिन मिलकर इसे समझें और सुलझाएं।