2026 में चांदी के पाये पर चलेंगे शनिदेव, जानें किन राशियों को कराएंगे लाभ

Shani Gochar 2026: साल 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे, इससे पहले शनि नवंबर 2025 में ही मार्गी हो रहे हैं। शनि के लिहाज से साल 2026 कुछ राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है। शनि नए साल में चांदी के पांव पर चलेंगे। शनि ग्रह के लिए चांदी का पाया सबसे उत्तम और धन-समृद्धि देने वाला है। साल 2026 में शनि का चांदी का पाया 3 राशियों पर रहेगा। इन राशि के लोगों के लिए लाभ के मौके से लेकर निवेश और अच्छा रिटर्न मिलने के चांस हैं। ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार जब भी शनि देव अपने गोचर के दौरान चंद्र राशि से दूसरे, पांचवे,एवं नवे भाव पर गोचर करता है तब उसे चांदी का पाया कहा जाता है। ऐसे में कर्क वृश्चिक एवं कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर चांदी के पाए पर होगा ऐसे में कर्क वृश्चिक एवं कुंभ राशि वालों के लिए शनि का ग्रह गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। यहां पढ़ें किन चार लकी राशियों के लिए साल 2026 में शनि उतम फल देने वाले हैं।

सबसे पहले जानें क्या होता है शनि का पाया? शनि का चांदी का पाया कोई धातु या पद नहीं है, यह आपकी कुंडली से जुड़ा है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा के आधार पर अगर जन्म के समय चंद्रमा कुंडली के दूसरे, पांचवें या नौवें भाव में को चांदी का पाया कहते हैं। शनि के आधार पर कहा जाता है कि अगर शनि गोचर में जन्म राशि से 2, 5 या 9वें भाव में हो, तो यह चांदी का पाया कहलाता है। शनि का पाया बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन राशि में शनि का चांदी का पाया हो, उन्हें धन लाभ और खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। इसके अलावा बिजनेस उन्नति करता है और नौकरी में भी आपका दबदबा रहता है। आपको यह भी बता दें कि शनि का सोने का पाया बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, यह मिश्रित फल देने वाला कहा गया है। तांबे का पाया भी शुभ फल देता है, लेकिन लोहे का पाया शुभ फल नहीं देता है।

शनि के चांदी के पाए का आपकी किस राशि पर अच्छा असर? वृश्चिक राशि के लिए 2026 में चांदी का पाया रहेगा। यह आपकी लाइफ में अच्छे फल देगा। हेल्थ और स्ट्रेस से आपको राहत मिलेगी। इस राशि के लोगों के लिए हेल्थ के लिहाज से समय अच्छा है। आर्थिक तौर पर आप लोगों को बिजनेस में शानदार मौके मिलेंगे। आपकी राशि के लोगों को घर-परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी। जो पैसा कहीं अटका था वो मिल सकता है। कर्क राशि वालों के लिए शनि का चांदी का पाया खास फल देने वाला रहेगा। आपको इनकम के बढ़ने के चास बन रहे हैं। कुल मिलाकर आपको प्रोपर्टी और अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। पैसा कईजगह से आएगा, लेकिन इसे कैसे रखना है, इसको लेकर आपको खास ध्यान देना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए 2026 में शनि का चांदी पाया भाग्य का साथ और लाभ लेकर आ रहा है। भाग्य के कारण आपके कई काम बनते दिख रहे हैं। इस समय आपको बिजनेस और करियर में बड़े अवसर सामने आएंगे। अगर राजनीति से जुड़े हैं, तो भी लाभ मिलने की संभावना है। समय अच्छा रहेगा, कई पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी। आपको संपत्ति मिल सकती है। लवलाइफ अच्छी होगी।