2026 में चांदी के पाये पर चलेंगे शनिदेव, जानें किन राशियों को कराएंगे लाभ

Wed, 26 Nov 2025 09:23 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Shani Gochar 2026: साल 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे, इससे पहले शनि नवंबर 2025 में ही मार्गी हो रहे हैं। शनि के लिहाज से साल 2026 कुछ राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है। शनि नए साल में चांदी के पांव पर चलेंगे। शनि ग्रह के लिए चांदी का पाया सबसे उत्तम और धन-समृद्धि देने वाला है। साल 2026 में शनि का चांदी का पाया 3 राशियों पर रहेगा। इन राशि के लोगों के लिए लाभ के मौके से लेकर निवेश और अच्छा रिटर्न मिलने के चांस हैं। ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार जब भी शनि देव अपने गोचर के दौरान चंद्र राशि से दूसरे, पांचवे,एवं नवे भाव पर गोचर करता है तब उसे चांदी का पाया कहा जाता है। ऐसे में कर्क वृश्चिक एवं कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर चांदी के पाए पर होगा ऐसे में कर्क वृश्चिक एवं कुंभ राशि वालों के लिए शनि का ग्रह गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। यहां पढ़ें किन चार लकी राशियों के लिए साल 2026 में शनि उतम फल देने वाले हैं।

सबसे पहले जानें क्या होता है शनि का पाया?

शनि का चांदी का पाया कोई धातु या पद नहीं है, यह आपकी कुंडली से जुड़ा है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा के आधार पर अगर जन्म के समय चंद्रमा कुंडली के दूसरे, पांचवें या नौवें भाव में को चांदी का पाया कहते हैं। शनि के आधार पर कहा जाता है कि अगर शनि गोचर में जन्म राशि से 2, 5 या 9वें भाव में हो, तो यह चांदी का पाया कहलाता है। शनि का पाया बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन राशि में शनि का चांदी का पाया हो, उन्हें धन लाभ और खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। इसके अलावा बिजनेस उन्नति करता है और नौकरी में भी आपका दबदबा रहता है। आपको यह भी बता दें कि शनि का सोने का पाया बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, यह मिश्रित फल देने वाला कहा गया है। तांबे का पाया भी शुभ फल देता है, लेकिन लोहे का पाया शुभ फल नहीं देता है।

शनि के चांदी के पाए का आपकी किस राशि पर अच्छा असर?

वृश्चिक राशि के लिए 2026 में चांदी का पाया रहेगा। यह आपकी लाइफ में अच्छे फल देगा। हेल्थ और स्ट्रेस से आपको राहत मिलेगी। इस राशि के लोगों के लिए हेल्थ के लिहाज से समय अच्छा है। आर्थिक तौर पर आप लोगों को बिजनेस में शानदार मौके मिलेंगे। आपकी राशि के लोगों को घर-परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी। जो पैसा कहीं अटका था वो मिल सकता है। कर्क राशि वालों के लिए शनि का चांदी का पाया खास फल देने वाला रहेगा। आपको इनकम के बढ़ने के चास बन रहे हैं। कुल मिलाकर आपको प्रोपर्टी और अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। पैसा कईजगह से आएगा, लेकिन इसे कैसे रखना है, इसको लेकर आपको खास ध्यान देना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए 2026 में शनि का चांदी पाया भाग्य का साथ और लाभ लेकर आ रहा है। भाग्य के कारण आपके कई काम बनते दिख रहे हैं। इस समय आपको बिजनेस और करियर में बड़े अवसर सामने आएंगे। अगर राजनीति से जुड़े हैं, तो भी लाभ मिलने की संभावना है। समय अच्छा रहेगा, कई पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी। आपको संपत्ति मिल सकती है। लवलाइफ अच्छी होगी।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
